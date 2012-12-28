Липецкий сенатор предложил создать механизм защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ
В Минцифры расширили «белый список» доступных без интернета сайтов
Министерство цифрового развития России опубликовало обновлённый перечень онлайн-сервисов, доступ к которым сохраняется в периоды ограничений по соображениям безопасности.
«В перечень также включены онлайн-ресурсы Центробанка операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», платформы «Россия — страна возможностей», федеральной государственной автоматизированной информационной системы «Молодежь России» и всероссийского студенческого проекта «Твой ход», — говорится в сообщении министерства в мессенджере МАХ.
Кроме того, в список включили «Известия» и ТАСС, сервис недвижимости «Домклик», охранную систему «Цезарь Сателлит» и онлайн-кинотеатр Окко. Кроме того, список пополнили социально значимые сервисы регионов и сайты администраций ряда субъектов РФ.
Ведомство 14 ноября пополнило список сайтами государственных структур, включая Госдуму, федеральные министерства, службы и агентства, информационные системы, сайт Генпрокуратуры и региональных правительств. Также в перечень были внесены «Почта России», система цифровой маркировки «Честный знак», РЖД, навигационный сервис 2ГИС и погодный ресурс Gismeteo.
