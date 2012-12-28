После звонка от «сотового оператора» ельчанин лишился 215 000 рублей

К обману также присоединились сотрудники «Госуслуг» и «правоохранительных органов». А ключевой угрозой стал перевод денег в недружественную страну.

Ельчанин перевел мошенникам 215 000 рублей.Как сообщает ОМВД России по городу Ельцу, мужчине позвонила женщина, которая представилась сотрудником сотового оператора и сообщила: заканчивается действие договора на оказание услуг связи, после чего попросила продиктовать код из SMS-сообщения и ельчанин назвал код.Потому ему позвонили «сотрудники Госуслуг» и напугали: мошенники взломали его личный кабинет и теперь могут оформить кредиты от его имени.На третьем этапе позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и сообщил: со счёта ельчанина попытались перевести деньги в недружественную страну.Чтобы предотвратить незаконные операции мужчине, предложили отправить накопления на «безопасный счёт». Ельчанин перевел 215 000 рублей.Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».