В Липецке обокрали управляющую компанию

Житель Грязинского района вывез гидравлический молот стоимостью 135 000 рублей на тракторе.

37-летний житель Грязинского района обокрал управляющую компанию в Левобережном районе Липецка. Его добычей стал лежащий во дворе гидравлический молот стоимостью 135 000 рублей.«Подозреваемый отвёз украденный гидромолот домой на своём тракторе. Мужчина планировал использовать навесное оборудование в работе», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до двух лет лишения свободы. Грязинец сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.