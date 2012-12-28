Утильсбор по прогрессивной шкале, QR-код вместо паспорта — законы, которые вступают в силу в декабре
Происшествия
506
сегодня, 09:21
В Липецке обокрали управляющую компанию
Житель Грязинского района вывез гидравлический молот стоимостью 135 000 рублей на тракторе.
«Подозреваемый отвёз украденный гидромолот домой на своём тракторе. Мужчина планировал использовать навесное оборудование в работе», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до двух лет лишения свободы. Грязинец сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
