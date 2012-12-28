Выходные в Липецке: День матери, музыканты легендарных рок-групп и липчане на федеральном ТВ
сегодня, 16:44
В районе Дикого отключат холодную воду
30 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся жители Дикого, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по адресу: улица Депутатская, 80. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
