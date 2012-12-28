Все новости
Четыре БПЛА уничтожены силами ПВО над Липецкой областью
Происшествия
Вахтовик из Липецкой области забыл в автобусе чемодан с полумиллионом рублей и золотом
Общество
Липецкая вечЁрка: спасенная семья, ДТП с «Танком» и стрельба в полицейского
Общество
47-летняя инвестор лишилась денег сама и вогнала в огромные долги подругу
Происшествия
Из кранов липчан продолжает сыпаться «золотой» песок, бисер и даже пошла красная «икра»
Общество
Житель Добринского района оштрафован за спаивание подростков
Происшествия
Выходные в Липецке: День матери, музыканты легендарных рок-групп и липчане на федеральном ТВ
Общество
Погода в Липецкой области остается сухой и почти безветренной
Погода в Липецке
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
Общество
192
сегодня, 16:44

В районе Дикого отключат холодную воду

30 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся жители Дикого, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 61, 61а, 61в, 63, 65, 78, 80, 81, 83 по улице Депутатской, №№ 1, 34, 36, 41 по улице Киевской, № 1а в переулке Вишневом, №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 6, 8, 19, 21, 21а, 23, 25, 35, 42, 53 по улице Индустриальной, № 14 по улице Котовского, в частном секторе улиц Володарского, Даргомыжского, Воровского, Депутатской, Чкалова, Кирова, Киевской, Крымской, Верхней, Пригородной, Котовского, Школьной, Шмидта, Комсомольской, Дубинина, переулков Фруктового, Верещагина, Вишневого.

Подвоз воды будет организован по адресу: улица Депутатская, 80. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
отключение воды
Комментарии

