Отдавать кредиторам 149 миллионов рублей «Джапавто» оказалось нечем

Cами кредиторы заявили ходатайство о прекращении банкротного дела.

Арбитражный суд прекратил производство по делу о признании банкротом ООО «Джапавто». По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, c заявлением о признании компании банкротом в суд сначала обратилось ООО «Липецкхимзащита», потом к нему присоединились еще пять кредиторов. Общая сумма их требований составила 149 миллионов рублей.В отношении ООО «Джапавто» была введена процедура банкротства — конкурсное производство. Но в сентябре этого года сами кредиторы заявили ходатайство о прекращении производства по делу в связи с отсутствием у должника имущества, за счет которого могут быть возмещены расходы на проведение процедур по делу о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему: никакого имущества у должника не осталось. А кредиторы не согласились сами финансировать процедуру банкротства.