Общество
223
28 минут назад
Отдавать кредиторам 149 миллионов рублей «Джапавто» оказалось нечем
Cами кредиторы заявили ходатайство о прекращении банкротного дела.
В отношении ООО «Джапавто» была введена процедура банкротства — конкурсное производство. Но в сентябре этого года сами кредиторы заявили ходатайство о прекращении производства по делу в связи с отсутствием у должника имущества, за счет которого могут быть возмещены расходы на проведение процедур по делу о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему: никакого имущества у должника не осталось. А кредиторы не согласились сами финансировать процедуру банкротства.
Комментарии