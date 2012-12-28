Липчанку напугали финансированием запрещённых организаций и она перевела мошенникам почти три миллиона

А 27-летний липчанин перевёл мошенникам 370 000 рублей, пытаясь заработать на бирже.

17 ноября в полицию обратились две жертвы мошенников, которых напугали ответственностью за финансирование запрещённых организаций. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, после этого 39-летняя липчанка перевела через мобильное приложение на «безопасный счёт» почти 2,9 миллиона рублей, а 22-летний парень — 150 тысяч рублей. Женщину обрабатывали сотрудники «налоговой», а парня — портала «Госуслуг».37-летнюю липчанку обманули на 8500 рублей при покупке куртки в интернете.А 27-летний липчанин с 29 октября по 17 ноября пытался заработать на брокерской бирже и перевёл мошенникам 370 000 рублей. В полицию он пришёл, когда не смог вывести обещанный заработок.