Липчанку напугали финансированием запрещённых организаций и она перевела мошенникам почти три миллиона
сегодня, 10:16
А 27-летний липчанин перевёл мошенникам 370 000 рублей, пытаясь заработать на бирже.
37-летнюю липчанку обманули на 8500 рублей при покупке куртки в интернете.
А 27-летний липчанин с 29 октября по 17 ноября пытался заработать на брокерской бирже и перевёл мошенникам 370 000 рублей. В полицию он пришёл, когда не смог вывести обещанный заработок.
