«Камера, где содержится Александр Афанасьев, напоминает декорацию к фильму о заброшенной подземной тюрьме…»
Происшествия
У Центра культуры устроили погром
Происшествия
На символ 2026 года цены «лошадиные»!
Общество
Заявляем всем мы, ждавшим ноября: «Зря его вы ждали, абсолютно зря!»
Неделя 48
В Липецке включены сирены: введен красный уровень воздушной опасности
Происшествия
Еще в четырех районах Липецкой области введен красный уровень воздушной угрозы
Происшествия
Красный уровень угрозы действовал всю ночь
Происшествия
На восьми улицах отключат холодную воду
Общество
Воспользовался добротой: житель области расплатился с долгами за счет кредита на имя родственницы
Происшествия
Неделя начнется c теплого, но дождливого дня
Погода в Липецке
Происшествия
120
23 минуты назад

На территории области введен режим воздушной опасности

Желтый уровень «Воздушная опасность» объявлен в Липецкой области.

воздушная тревога
БПЛА
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
