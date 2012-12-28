17-летняя девушка ударила ножом в грудь вдвое старшего сожителя: возбуждено уголовное дело
Сенатор Евгения Уваркина сообщила о найденном решении по липецким долгостроям в Военном городке
Посол Беларуси в РФ Александр Рогожник и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудили перспективы сотрудничества
Рязанец по контракту обучал безработных жителей Липецкой области разным профессиям без практики и выдавал «корочки»
Происшествия
319
сегодня, 09:04
1
Рязанец по контракту обучал безработных жителей Липецкой области разным профессиям без практики и выдавал «корочки»
Такую образовательную деятельность правоохранители сочли мошенничеством.
По версии следствия, мужчина, занимая пост директора ООО, в 2023 году заключил с три госконтракта на общую сумму 613 тысяч рублей. В рамках этих соглашений его компания должна была обучить безработных жителей Липецкой области таким рабочим специальностям, как «водитель погрузчика», «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» и «сварщик ручной дуговой сварки».
Однако образовательный процесс был организован с серьезными нарушениями. В учебных центрах, расположенных в Ельце, Чаплыгине и поселке Добринка, проводились лишь теоретические занятия. При этом обвиняемый не обеспечивал ни контроля посещаемости, ни проведения обязательной практической части. Несмотря на это, по окончании курсов все слушатели получили документы, формально подтверждающие прохождение полной программы подготовки.
Предъявленная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Обвинительное заключение уже утверждено прокурором Октябрьского района города Липецка, и материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.
0
0
1
0
1
Комментарии (1)