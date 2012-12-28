Рязанец по контракту обучал безработных жителей Липецкой области разным профессиям без практики и выдавал «корочки»

Такую образовательную деятельность правоохранители сочли мошенничеством.

В УМВД России по Липецку завершено расследование многоэпизодного уголовного дела. Его фигурантом стал 51-летний житель Рязанской области, обвиняемый в совершении преступлений, подпадающих под ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».По версии следствия, мужчина, занимая пост директора ООО, в 2023 году заключил с три госконтракта на общую сумму 613 тысяч рублей. В рамках этих соглашений его компания должна была обучить безработных жителей Липецкой области таким рабочим специальностям, как «водитель погрузчика», «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» и «сварщик ручной дуговой сварки».Однако образовательный процесс был организован с серьезными нарушениями. В учебных центрах, расположенных в Ельце, Чаплыгине и поселке Добринка, проводились лишь теоретические занятия. При этом обвиняемый не обеспечивал ни контроля посещаемости, ни проведения обязательной практической части. Несмотря на это, по окончании курсов все слушатели получили документы, формально подтверждающие прохождение полной программы подготовки.Предъявленная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.Обвинительное заключение уже утверждено прокурором Октябрьского района города Липецка, и материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.