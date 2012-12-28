«Нет отопления три недели: проводили капремонт и после него все пропало»

В многоэтажном доме происходят чудеса: вроде и оборудование новое, но в квартирах холодно.

В доме № 21 по улице 15-й микрорайон никак не наладят отопление. Летом в доме проводился капитальный ремонт сетей: меняли трубы горячей, холодной воды, отопления и канализации. Радость жильцов была недолгой. 8 октября, в день начала отопительного сезона, батареи начали теплеть, но к вечеру остыли. И до сих пор так и не стали горячими. В каких-то квартирах они ледяные, в других чуть теплые. Да еще и с горячей водой чудеса. Она меняется местами с отоплением — появляется горячая вода, исчезает отопление, батареи начинают теплеть, пропадает горячая вода.Жильцы дома начали писать жалобы в разные инстанции, но желаемых результатов пока не добились.— У нас постоянно что-то делают. Берут пробы воды, выясняют, чья она — колодец у дома залит водой. Пока они решают, кто виноват — мы сидим без воды и отопления! — возмущается одна из жительниц дома Жанна.В Липецком филиале «РИР-Энерго» GOROD48 обстоятельно рассказали о ситуации.9-й и 15-й микрорайоны Липецка подключены к одной тепловой магистрали. При этом 9-й микрорайон расположен ближе к источнику тепла, а 15-й — дальше.В 9-м микрорайоне не налажен режим потребления — оборудование тепловых пунктов в домах работает некорректно. Из-за этого в квартирах фиксируются перетопы, а в 15-м микрорайоне, наоборот, наблюдаются недотопы, так как теплоносителя поступает меньше.Чтобы выправить теплоснабжение «РИР-Энерго» установило в нескольких домах 15-м микрорайона согласованное проектное оборудование. Однако некоторые управляющие компании самовольно поставили дополнительные насосы. Эти установки нарушают гидравлический режим всей системы и приводят к разбалансировке тепловых потоков между районами.«В доме № 21 специалисты нашей компании провели проверку — параметры теплоносителя на вводе соответствуют нормативам, что зафиксировано в акте. В то же время установлено, что в доме используется незаконно установленный насос. Данная информация отражена в нашем предписании и направлена в департамент ЖКХ для последующей передачи в Госжилинспекцию. Чтобы нормализовать теплоснабжение, сотрудники УК должны отрегулировать имеющееся насосное оборудование, но впоследствии все-таки установить проектное оборудование, согласованное с нашей организацией», — добавили в энергокомпании.По телефонам обслуживающей организации «Маяк» можно пообщаться только с автоответчиком. Возможно, все сотрудники, и даже секретарь, ушли на устранение неполадок.В Фонде капитального ремонта Липецкой области добавили, что в связи с порывами на магистральных сетях системы теплоснабжения на многоквартирный дом подается ресурс, не отвечающий нормативным значениям. Оборудование АТП переведено с автоматического режима работы в ручной, однако из-за недостаточных параметров система теплоснабжения не может работать в полном объеме.Так что все организации, которые в той или иной мере причастны к теплоснабжению дома, твердо стоят на своих позициях.