Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Шесть БПЛА сбиты ночью над областью
Происшествия
В липецком автобусе открыли стрельбу: задержан 22-летний приставала
Происшествия
В поле нашли труп
Происшествия
Липчанка родила второго ребёнка в машине у перинатального центра
Здоровье
«Комары как слоны! В подвале — грязи по колено! В квартирах на стенах — черная плесень! Мы замерзаем!»
Общество
Сегодня в Липецке: праздник, который нельзя называть, липчане стали подозревать, что чёрная пятница – это обман
Общество
Более 100 домов сегодня в Липецке остались без тепла
Общество
В центре Липецка столкнулись «Шкода» и «ВАЗ»: пострадал один из водителей
Происшествия
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Общество
Один человек погиб и трое пострадали в пожарах за минувшие сутки
Происшествия
Читать все
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Общество
«Нет отопления три недели: проводили капремонт и после него все пропало»
Общество
С 19-летним дроппером из Воловского округа судится прокуратура
Происшествия
За килограмм маковой соломы — три года условно
Происшествия
Красный уровень введен в трех районах области
Происшествия
Сирены в Липецке: объявлен красный уровень
Общество
На 24 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Зона красного уровня расширилась
Происшествия
В Липецкой области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
Липецкая вечЁрка: стрельба в автобусе, открытие улицы Плеханова и роды в машине
Общество
Читать все
Общество
1880
вчера, 16:55
26

«Нет отопления три недели: проводили капремонт и после него все пропало»

В многоэтажном доме происходят чудеса: вроде и оборудование новое, но в квартирах холодно.

В доме № 21 по улице 15-й микрорайон никак не наладят отопление. Летом в доме проводился капитальный ремонт сетей: меняли трубы горячей, холодной воды, отопления и канализации. Радость жильцов была недолгой. 8 октября, в день начала отопительного сезона, батареи начали теплеть, но к вечеру остыли. И до сих пор так и не стали горячими. В каких-то квартирах они ледяные, в других чуть теплые. Да еще и с горячей водой чудеса. Она меняется местами с отоплением — появляется горячая вода, исчезает отопление, батареи начинают теплеть, пропадает горячая вода.

Жильцы дома начали писать жалобы в разные инстанции, но желаемых результатов пока не добились.

— У нас постоянно что-то делают. Берут пробы воды, выясняют, чья она — колодец у дома залит водой. Пока они решают, кто виноват — мы сидим без воды и отопления! — возмущается одна из жительниц дома Жанна.

В Липецком филиале «РИР-Энерго» GOROD48 обстоятельно рассказали о ситуации.

9-й и 15-й микрорайоны Липецка подключены к одной тепловой магистрали. При этом 9-й микрорайон расположен ближе к источнику тепла, а 15-й — дальше.

В 9-м микрорайоне не налажен режим потребления — оборудование тепловых пунктов в домах работает некорректно. Из-за этого в квартирах фиксируются перетопы, а в 15-м микрорайоне, наоборот, наблюдаются недотопы, так как теплоносителя поступает меньше.

Чтобы выправить теплоснабжение «РИР-Энерго» установило в нескольких домах 15-м микрорайона согласованное проектное оборудование. Однако некоторые управляющие компании самовольно поставили дополнительные насосы. Эти установки нарушают гидравлический режим всей системы и приводят к разбалансировке тепловых потоков между районами.

«В доме № 21 специалисты нашей компании провели проверку — параметры теплоносителя на вводе соответствуют нормативам, что зафиксировано в акте. В то же время установлено, что в доме используется незаконно установленный насос. Данная информация отражена в нашем предписании и направлена в департамент ЖКХ для последующей передачи в Госжилинспекцию. Чтобы нормализовать теплоснабжение, сотрудники УК должны отрегулировать имеющееся насосное оборудование, но впоследствии все-таки установить проектное оборудование, согласованное с нашей организацией», — добавили в энергокомпании.

По телефонам обслуживающей организации «Маяк» можно пообщаться только с автоответчиком. Возможно, все сотрудники, и даже секретарь, ушли на устранение неполадок.

В Фонде капитального ремонта Липецкой области добавили, что в связи с порывами на магистральных сетях системы теплоснабжения на многоквартирный дом подается ресурс, не отвечающий нормативным значениям. Оборудование АТП переведено с автоматического режима работы в ручной, однако из-за недостаточных параметров система теплоснабжения не может работать в полном объеме.

Так что все организации, которые в той или иной мере причастны к теплоснабжению дома, твердо стоят на своих позициях.
отопление
3
1
6
1
4

Комментарии (26)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Доцент
вчера, 22:57
Почему-то в советское время проблем с отоплением в городе не было. Система была отлажена. А "эффективные менеджеры" решили сэкономить и так наворочили, что никак не разберутся. А, может, и разбираться некому. Страдает население, которое ещё должно и оплачивать некачественные услуги. Пора обращаться к Бастрыкину, чтобы он разобрался.
Ответить
ДВ
вчера, 23:35
А что , Бастрыкин должен разбираться с липецкими трубами?
Ответить
главное
вчера, 22:04
капремонт,а после это уже проблемы жильцов.одни сделали и сдали,другие приняли,деньги освоены.
Ответить
Житель
вчера, 21:30
2 темы об отравлении и везде "ук Маяк"
Ответить
пригородный житель
вчера, 20:43
Нормальные люди давно в своих домах живут, где тепло и светло.
Ответить
И?
вчера, 21:36
Но требуют дороги к дому, освещение по дороге? Кто-то даже автобусный рейс. Своими силами, ребята, это делайте. Полностью всё. И пожарную охрану, и медицинскую помощь- в пределах территории.
Ответить
Гагарина
вчера, 20:20
Подавайте нормальные параметры и в домах насосы ставить не будут, Квадра как всегда , белая и пушистая и ни в чем они не виноваты.Весь город разрыли,одни порывы, о каких параметрах идёт речь, у них все трубы худые
Ответить
А как?
вчера, 21:37
А как вообще возможно поставить насос без согласования с ремурмномнабжающей организацией? А если захотеть ядерный реактор? Там жильцы чем думают?
Ответить
Гагарина 2
вчера, 19:59
Аналогичная ситуация у нас. При капремонте переделали схему подачи теплоносителя и теперь постоянные проблемы - постоянные воздушные пробки, температура подаваемой воды 40 - 50 градусов. Обращаться куда-либо пробовали, это бесполезно.
Ответить
Гость
вчера, 19:58
Так вот куда исчез наш насос. И ведь тоже также УК МАЯК. Нам сказали что насос сломался и его сняли. До этого не каких замечаний по работе его небыло.
Ответить
Я твой труба шаталь
вчера, 19:56
Думаю - пора подключать к решению этой проблемы с отоплением - комментаторов-экспертов с этого сайта. Они уже отлично здесь решали и проблемы ковида и коррупции и транспорта и медицины и космоса и электроники. Так что все решат и тут
Ответить
Лтз
вчера, 19:35
Бред, свалили друг на друга а проблема осталась. В прокуратуру. Сразу. Идите. И посмотрите бесогон с Михалковым про Липецк будет интересно
Ответить
колхозан
вчера, 19:13
Пусть вас греет искусственный интеллект.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить