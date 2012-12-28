Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пять БПЛА уничтожены ночью над Липецкой областью
Происшествия
На Соколе — большое отключение холодной воды
Общество
Новогодним Липецк станет к середине декабря
Общество
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +11
Погода в Липецке
В Липецке сработали сирены: существует угроза атаки БПЛА
Происшествия
Грязь вместо газона: пастбище «ГАЗелей» образовалось в 27-м микрорайоне
Общество
Три человека пострадали в столкновении «ВАЗа» и «Гранты»
Происшествия
В Липецк пришёл грипп
Здоровье
Читать все
Грязь вместо газона: пастбище «ГАЗелей» образовалось в 27-м микрорайоне
Общество
Липчане перечислили в негосударственные пенсионные фонды более трёх миллиардов рублей
Экономика
В Липецк пришёл грипп
Здоровье
Пять БПЛА уничтожены ночью над Липецкой областью
Происшествия
Мэрия ищет подрядчиков на ремонт еще пяти школ: №№ 14, 37, 41, 50 и 55
Общество
80-летний мужчина пострадал при пожаре в Тербунском округе
Происшествия
Три человека пострадали в столкновении «ВАЗа» и «Гранты»
Происшествия
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
В Липецке сработали сирены: существует угроза атаки БПЛА
Происшествия
Красный уровень объявлен в Ельце и четырех районах области
Происшествия
Читать все
Общество
137
26 минут назад
1

Мэрия ищет подрядчиков на ремонт еще пяти школ: №№ 14, 37, 41, 50 и 55

Но денег на обновление школ отпускается все меньше. Например, капремонт 14-й школы обойдется в 6,5 раза дешевле, чем отремонтированной в 2023 году 63-й.

Управление строительства администрации Липецка объявило о поиске подрядчиков на капитальный ремонт еще пяти школ города: №№ 14, 37, 41, 50 и 55. Самая старая из них, 41-я, построена в 1965 году, самая молодая, 14-я, — в 1978 году.

Ремонты должны начаться 1 марта, а закончиться к началу нового учебного года 2026-2027. Больше всего средств выделено на обновление 37-й школы 1967 года постройки в поселке Дачный — 105 млн рублей, меньше всего — 38 миллионов — на капремонт 14-й школы.

В итоге 2026 год станет годом школьных ремонтов в Липецке, поскольку мэрия ранее, в октябре, объявила торги на реконструкцию школ №№ 21, 48, 64, 66 (сейчас обновление идет еще в шести школах: №№ 4, 5, 40, 49, 51, 72). Так что последняя четверть этого учебного года или весенний триместр — у кого как — станет настоящим испытанием детей, их родителей и системы образования города, ведь в момент пика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ ученики попавших в ремонты школ переедут в соседние.

Добавим, что общеобразовательных учреждений ремонтируется все больше, а денег на это выделяется все меньше. Например, капремонт 14-й школы обойдется в 6,5 раза дешевле, чем 63-й, капитально отремонтированной в 2023 году за 250 миллионов. В мэрии это объясняют жесткой экономией Минпросвета РФ, выделяющего львиную долю средств на госпрограмму по обновлению школ. Если еще три года назад старую школу буквально зачищали до бетона и кирпича, то сейчас сметой ремонтов предусмотрена замена лишь самого необходимого: кровли, отопления, инженерного оборудования.
ремонт школ
1
0
0
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Татьяна
12 минут назад
Может меньше, но лучше? А не тяп ляп.А отчитаться по полной программе.
Ответить
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить