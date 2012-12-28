Мэрия ищет подрядчиков на ремонт еще пяти школ: №№ 14, 37, 41, 50 и 55

Но денег на обновление школ отпускается все меньше. Например, капремонт 14-й школы обойдется в 6,5 раза дешевле, чем отремонтированной в 2023 году 63-й.

Управление строительства администрации Липецка объявило о поиске подрядчиков на капитальный ремонт еще пяти школ города: №№ 14, 37, 41, 50 и 55. Самая старая из них, 41-я, построена в 1965 году, самая молодая, 14-я, — в 1978 году.Ремонты должны начаться 1 марта, а закончиться к началу нового учебного года 2026-2027. Больше всего средств выделено на обновление 37-й школы 1967 года постройки в поселке Дачный — 105 млн рублей, меньше всего — 38 миллионов — на капремонт 14-й школы.В итоге 2026 год станет годом школьных ремонтов в Липецке, поскольку мэрия ранее, в октябре, объявила торги на реконструкцию школ №№ 21, 48, 64, 66 (сейчас обновление идет еще в шести школах: №№ 4, 5, 40, 49, 51, 72). Так что последняя четверть этого учебного года или весенний триместр — у кого как — станет настоящим испытанием детей, их родителей и системы образования города, ведь в момент пика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ ученики попавших в ремонты школ переедут в соседние.Добавим, что общеобразовательных учреждений ремонтируется все больше, а денег на это выделяется все меньше. Например, капремонт 14-й школы обойдется в 6,5 раза дешевле, чем 63-й, капитально отремонтированной в 2023 году за 250 миллионов. В мэрии это объясняют жесткой экономией Минпросвета РФ, выделяющего львиную долю средств на госпрограмму по обновлению школ. Если еще три года назад старую школу буквально зачищали до бетона и кирпича, то сейчас сметой ремонтов предусмотрена замена лишь самого необходимого: кровли, отопления, инженерного оборудования.