89-летняя липчанка перевела мошенникам 145 тысяч рублей, пытаясь получить компенсацию за лекарства

А в Ельце 77-летний пенсионер «задекларировал» 425 000 рублей.

6 ноября в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 89-летняя липчанка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ещё в сентябре пенсионерка перевела мошенникам 145 000 рублей, пытаясь получить компенсацию за ранее купленные лекарства.Также накануне заявление о мошенничестве написала 33-летняя липчанка, которая с августа по сентябрь пыталась заработать на платформе для инвестирования. Заманчивое предложение женщина увидела в популярном мессенджере. Но переведя 493 500 рублей, липчанка не только не смогла ничего заработать, но и потеряла сбережения.37-летнему липчанину позвонили 3 ноября и сообщили — на его имя оформляют кредит. Чтобы этого избежать, нужно срочно взять встречный кредит и перевести деньги на указанный счёт. В результате мужчина лишился 225 000 рублей.А в Ельце 77-летний пенсионер с 4 по 6 ноября пообщался с мошенниками, которые убедили его в необходимости задекларировать деньги. Ельчанин перевёл им 425 000 рублей.