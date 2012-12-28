Один из участников подросткового конфликта на Циолковского засветился на видео с издевательствами над мальчиком
89-летняя липчанка перевела мошенникам 145 тысяч рублей, пытаясь получить компенсацию за лекарства
А в Ельце 77-летний пенсионер «задекларировал» 425 000 рублей.
Также накануне заявление о мошенничестве написала 33-летняя липчанка, которая с августа по сентябрь пыталась заработать на платформе для инвестирования. Заманчивое предложение женщина увидела в популярном мессенджере. Но переведя 493 500 рублей, липчанка не только не смогла ничего заработать, но и потеряла сбережения.
37-летнему липчанину позвонили 3 ноября и сообщили — на его имя оформляют кредит. Чтобы этого избежать, нужно срочно взять встречный кредит и перевести деньги на указанный счёт. В результате мужчина лишился 225 000 рублей.
А в Ельце 77-летний пенсионер с 4 по 6 ноября пообщался с мошенниками, которые убедили его в необходимости задекларировать деньги. Ельчанин перевёл им 425 000 рублей.
