7 ноября НЛМК отмечает 91-ю годовщину первой плавки чугуна. Кого бы вы поздравили в этот день?

Сегодня НЛМК отмечает важную дату — 91 год со дня первой плавки. Она состоялась 7 ноября 1934 года в 19 часов 30 минут. Первая домна НЛМЗ дала тогда 64 тонны высококачественного литейного чугуна.GOROD48 спросил у липчан, кого бы они поздравили в этот день? В Липецке каждая третья семья, так или иначе, связана с Новолипецким комбинатом, так что поздравления звучали от всех наших респондентов.