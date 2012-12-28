Все новости
В России
17
7 минут назад

Мошенники подделывают Telegram-боты под сервисы для оплаты ЖКХ

Специалисты предупреждают: ни в коем случае не следует переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, активировать неизвестные боты или передавать коды из СМС‑сообщений.

Мошенники активизировались на фоне внедрения в регионах России системы единого платежного документа (ЕПД) по дистанционной оплате «коммуналки», — передает РИА Новости со ссылкой на компанию по кибербезопасности Angara Security.

Пока в ряде российских регионов приступают к реализации проекта по переходу на ЕПД при оплате жилищно-коммунальных услуг в электронном виде, аферисты все чаще применяют сценарий с Telegram-ботами. Злоумышленники заманивают пользователей в фишинговые боты, замаскированные под сервисы управляющих компаний (УК). Схему начали прорабатывать еще в августе-сентябре, отметили эксперты. Такие мошеннические инструменты предлагают множество услуг, которые доступны в личном кабинете жильца: передачу показаний счетчиков, оплату квитанций и заявки в диспетчерскую.

Махинаторы используют несколько способов для приманки жертвы. Ссылку на Telegram-бот могут рассылать через личные сообщения от имени управляющей компании якобы для уточнения сведений. Также сообщения могут рассылаться от лица председателя товарищества собственников жилья (ТСЖ) или жилищно-строительного кооператива (ЖСК). Массовую рассылку в таком случае объясняют обновлением базы данных. Кроме того, мошенники могут призывать воспользоваться ботом-ассистентом для оплаты ЖКХ через чаты ЖК. Переходя в такой бот, жертва вбивает номер телефона и данные о месте жительства, а затем вводит код подтверждения из СМС в форму регистрации. Те же сведения злоумышленники могут получить и из личной беседы с лжеглавой ТСЖ или ЖСК, — отметили в компании.

Эксперты напоминают, что настоящие УК и ТСЖ никогда не ведут массовую переписку в мессенджерах, не уточняют таким образом персональные сведения собственников и не запрашивают информацию о банковских счетах. Переходить по ссылкам из подозрительных сообщений опасно, в целях безопасности не стоит активировать неизвестных ботов и передавать секретный код подтверждения из СМС.
