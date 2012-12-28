Происшествия
Злодея поймали! Полицейские привлекли продавца за торговлю энергетиками
Негодяю теперь точно не поздоровится.
Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, 30-летнего продавца одного из сетевых магазинов привлекли к ответственности по статье 14.16.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических).
Согласно этому закону, продажа энергетиков несовершеннолетним влечет наложение штрафа на физических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.
