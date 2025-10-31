На зарезервированных под строительство трамвайной ветки участках улицы Стаханова меняют асфальт
сегодня, 10:50
Один человек погиб и трое пострадали в пожарах за минувшие сутки
Горели жилой дом и квартира.
Огонь уничтожил внутреннюю отделку и вещи по всей площади дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.
Днем ранее на улице Радиотехнической в Ельце трагедией мог обернуться пожар в квартире пятиэтажки — пострадали три женщины 73-х, 76-ти и 84-х лет. Двух человек спасли пожарные, десять эвакуировались самостоятельно. В результате пожара уничтожена внутренняя отделка комнаты и имущество на 30 квадратных метрах.
Также 30 октября сгорел инвентарь в хозблоке на одной из линий липецкого СНТ «Спутник», а в АО «Автоколонна 1498» на улице Металлургов областного центра сгорел строительный вагончик. В липецком лицее № 3 на Улице Ушинского короткое замыкание вызвало горение, но очевидцы его потушили до приезда пожарных.
В деревне Екатериновка Елецкого района сгорел жилой дом площадью 60 квадратных метров.
