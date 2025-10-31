Один человек погиб и трое пострадали в пожарах за минувшие сутки

Горели жилой дом и квартира.



В вашем браузере отключен JavaScript

В вашем браузере отключен JavaScript

Ранним утром 31 октября в Лебедяни на улице Пушкина во время пожара в частном жилом доме погиб 64-летний мужчина.Огонь уничтожил внутреннюю отделку и вещи по всей площади дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Днем ранее на улице Радиотехнической в Ельце трагедией мог обернуться пожар в квартире пятиэтажки — пострадали три женщины 73-х, 76-ти и 84-х лет. Двух человек спасли пожарные, десять эвакуировались самостоятельно. В результате пожара уничтожена внутренняя отделка комнаты и имущество на 30 квадратных метрах.Также 30 октября сгорел инвентарь в хозблоке на одной из линий липецкого СНТ «Спутник», а в АО «Автоколонна 1498» на улице Металлургов областного центра сгорел строительный вагончик. В липецком лицее № 3 на Улице Ушинского короткое замыкание вызвало горение, но очевидцы его потушили до приезда пожарных.В деревне Екатериновка Елецкого района сгорел жилой дом площадью 60 квадратных метров.