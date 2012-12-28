Происшествия
465
сегодня, 11:23
2
62-летняя липчанка пыталась заработать на бирже и лишилась 1,2 миллиона рублей
А двое липецких студентов потеряли деньги, перейдя по QR-коду.
62-летняя липчанка лишилась 1,2 миллиона рублей. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщина увидела в Telegram рекламу заработка на бирже и стала отправлять через приложение деньги на банковские карты и различные телефонные номера.
35-летняя липчанка также откликнулась на рекламу дополнительного заработка в Telegram и перевела мошенникам 251 000 рублей.
65-летняя женщина пыталась заработать на бирже «Квик» и лишилась 464 000 рублей. Деньги она отправляла через мобильное приложение.
28-летняя ельчанка перевела на «безопасный счёт» 463 000 рублей.
А двое липецких студентов лишились денег, перейдя по QR-коду:19-летняя девушка так пыталась получить посылку и потеряла 15 000 рублей, а 19-летний парень отправил мошенникам 24 000 рублей, перейдя по QR-коду для сохранения денег и недопущения оформления кредитов на своё имя.
0
0
3
2
0
Комментарии (2)