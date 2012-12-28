Происшествия
212
21 минуту назад
1
Липчанин украл у знакомого телефон, а потом перевёл с его счёта более 300 тысяч рублей
Чужими деньгами 29-летний мужчина погасил долги. Сейчас он арестован.
«Неработающий, ранее судимый 29-летний липчанин подсмотрел пароли для входа в телефон и банковское приложение своего знакомого, после чего украл гаджет и перевел себе на счет все сбережения потерпевшего. Похищенными деньгами мужчина погасил долги и потратил оставшееся на личные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждены уголовные дела по части второй и третьей статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.
1
0
1
0
1
Комментарии (1)