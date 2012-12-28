Липчанин украл у знакомого телефон, а потом перевёл с его счёта более 300 тысяч рублей

Чужими деньгами 29-летний мужчина погасил долги. Сейчас он арестован.

В вашем браузере отключен JavaScript

У 28-летнего липчанина одновременно украли сотовый телефон за 10 000 рублей и 353 377 рублей с банковского счета. На подозреваемого вышли быстро: днем мужчина проводил время со знакомым — сейчас он арестован.«Неработающий, ранее судимый 29-летний липчанин подсмотрел пароли для входа в телефон и банковское приложение своего знакомого, после чего украл гаджет и перевел себе на счет все сбережения потерпевшего. Похищенными деньгами мужчина погасил долги и потратил оставшееся на личные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждены уголовные дела по части второй и третьей статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.