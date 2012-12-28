Все новости
Общество
320
сегодня, 19:09
2

Спикер облсовета Сериков и вице-губернатор Балашов навестили блокадниц

Теплая встреча, разговор о том, как выживали ленинградцы в страшной блокаде, небольшие подарки как жест признания тихого подвига, помощь в бытовых вопросах — спикер облсовета Владимир Сериков и вице-губернатор Роман Балашов навестили двух липчанок, которые пережили страшные годы блокады Ленинграда.

Вере Александровне Марышевой 98 лет. В Ленинграде их семья — мать, сама Вера и ее две сестры, встретили начало войны. Старшая сестра ушла на фронт медсестрой, Веру с мамой и средней сестрой ждало испытание блокадой. По ее воспоминаниям, настоящий голод начался в ноябре, из-за голода и холода ничего не хотелось, жизнь словно замерла. Ее мама в конце зимы осталась без работы, заболела, умерла. У сестры от рытья окопов отказали ноги, она почти не ходила. До сборного эвакуационного пункта в марте 1942 года Вера тащила свою среднюю сестру буквально на себе. Уже там впервые девочек покормили банкой фасоли, смогли вывезти по дороге жизни. А после войны девушек нашла их старшая сестра. Замуж Вера Александровна вышла за офицера, лётчика-фронтовика. Вместе с мужем исколесила почти всю страну. В 1960 году семья обосновалась в Липецке. Двое детей, четверо внуков. 

Побывали руководители области в гостях и у Тамары Васильевны Неклюдовой. Ей 89 лет. Сейчас она уже не ходит. Объявление о начале Великой Отечественной войны их семья встретила также в Ленинграде, куда переехал отец, уроженец села Сырское. Отец Тамары Васильевны ушел на фронт, погиб под Ленинградом, в блокадном городе остались они с мамой и младшей сестрёнкой, да овдовевшая тётя с дочкой. Зимой мама умерла от холода и истощения, девочка неделю жила и спала возле умершей матери. Позже, когда оставшуюся семью вывезли на большую землю, Тамара с тётей добрались на родину отца в Сырское. После войны Тамара Васильевна несколько раз приезжала в Ленинград на Пискарёвское кладбище, где похоронены мама и сестрёнка. Последнее пристанище отца так до сих пор не известно. Женщина овдовела в 76 лет, сейчас живет с внуками и правнуками. 

«Их истории — пример мужества, стойкости духа и невероятной внутренней силы. Всем нам очень важно в своей жизни находить время для таких встреч, чтобы знать и помнить, уделять внимание нашим ветеранам и помогать», — отметил спикер облсовета Владимир Сериков. 
областной Совет
1
0
0
3
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Люди
сегодня, 21:11
В Питере особые. Местные всех поколений. Видимо сидит в Них что-то внутри. Не отпускает Их пережитое горе - Блокада. А это холод, голод и смерть.
Ответить
ё
сегодня, 20:08
Это имя — как гром и как град: Петербург, Петроград, Ленинград!
Ответить
