Управляющему филиалом «РИР Энерго» грозит административка за отсутствие отопления в 17 домах Липецка
Общество
320
сегодня, 19:09
2
Спикер облсовета Сериков и вице-губернатор Балашов навестили блокадниц
Теплая встреча, разговор о том, как выживали ленинградцы в страшной блокаде, небольшие подарки как жест признания тихого подвига, помощь в бытовых вопросах — спикер облсовета Владимир Сериков и вице-губернатор Роман Балашов навестили двух липчанок, которые пережили страшные годы блокады Ленинграда.
Побывали руководители области в гостях и у Тамары Васильевны Неклюдовой. Ей 89 лет. Сейчас она уже не ходит. Объявление о начале Великой Отечественной войны их семья встретила также в Ленинграде, куда переехал отец, уроженец села Сырское. Отец Тамары Васильевны ушел на фронт, погиб под Ленинградом, в блокадном городе остались они с мамой и младшей сестрёнкой, да овдовевшая тётя с дочкой. Зимой мама умерла от холода и истощения, девочка неделю жила и спала возле умершей матери. Позже, когда оставшуюся семью вывезли на большую землю, Тамара с тётей добрались на родину отца в Сырское. После войны Тамара Васильевна несколько раз приезжала в Ленинград на Пискарёвское кладбище, где похоронены мама и сестрёнка. Последнее пристанище отца так до сих пор не известно. Женщина овдовела в 76 лет, сейчас живет с внуками и правнуками.
«Их истории — пример мужества, стойкости духа и невероятной внутренней силы. Всем нам очень важно в своей жизни находить время для таких встреч, чтобы знать и помнить, уделять внимание нашим ветеранам и помогать», — отметил спикер облсовета Владимир Сериков.
1
0
0
3
2
Комментарии (2)