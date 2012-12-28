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Происшествия
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вчера, 16:15
Дело о резне у кальян-бара «Подвал» рассматривает суд
24-летнего ельчанина обвиняют в совершении сразу трёх тяжких преступлений.
Жителю Ельца вменяют сразу три тяжких преступления, в том числе покушение на убийство (по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (по части ч 4 статьи 111 УК РФ) и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ).
Следствие полагает, что события развивались так: друг обвиняемого, с которым они выпивали на парковке у «Подвала», поссорился с мужчиной, подъехавшем к бару на автомобиле. После этого обвиняемый и его друг ушли в бар, а обиженный ими мужчина вскоре явился на разборки с подмогой. Все вместе они вышли из бара и конфликт продолжился на улице. В ходе драки обвиняемый достал нож и стал бить им наотмашь своих оппонентов. Он ранил 34-летнего таксиста и его 39-летнего знакомого, и случайно ударил ножом 22-летнего друга в бедренную артерию: тот умер от кровопотери в тот же день в «Елецкой городской больнице №1 им. Н.А. Семашко».
24-летний обвиняемый уже был судим за кражи. А после резни у бара он скрылся от следствия за пределами России. В мае прошлого года его экстрадировали в Липецкую область для проведения следственных действий.
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