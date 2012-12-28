Родители не смогли разбудить 15-летнего сына в школу: он был без сознания, а потом остановилось сердце
Жители Опытной, Сокола, Сселок, Дачного требуют от мэрии изменения схемы пассажирских перевозок
На посетителя рынка «Европейский» упал металлический прилавок: мужчина получил черепно-мозговую травму
Сегодня в Липецке: «Сокольские посиделки», громкая театральная премьера и «Лебединое озеро»
Происшествия
164
сегодня, 08:25
Желтый уровень опасности длился до шести утра
По данным Минобороны РФ, ночью над шестью регионами страны и акваторией Черного моря перехвачен 61 БПЛА самолетного типа, в том числе три — над соседними с Липецкой Тульской и Курской областями.
0
0
3
0
0
Комментарии