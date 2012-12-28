Желтый уровень опасности длился до шести утра

До шести утра действовал на территории Липецкой области желтый уровень тревоги «Воздушная опасность».По данным Минобороны РФ, ночью над шестью регионами страны и акваторией Черного моря перехвачен 61 БПЛА самолетного типа, в том числе три — над соседними с Липецкой Тульской и Курской областями.