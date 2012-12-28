Родители не смогли разбудить 15-летнего сына в школу: он был без сознания, а потом остановилось сердце
сегодня, 17:36
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Из-за плановых ремонтных работ на сетях 17 октября без холодной воды временно останутся жители девяти улиц, предупредили в «РВК-Липецк».
С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 5, 5а, 7, 11, 19а, 21, 25, 27, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 93б, 95 по проспекту Победы, №№ 32, 34, 36, 38, 38а, 42 по улице Мичурина, №№ 30, 53, 55, 57 по улице Неделина, № 3 на площади Победы, №3 13, 13а по улице Зегеля, №№ 1а, 1б, 3 по улице Плеханова, № 4 по улице Логовой.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
17 октября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 обесточат дома № 1 по улице Зегеля, № 1 по улице Октябрьской.
