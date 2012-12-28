Космонавт Иван Вагнер опубликовал снимок Липецка с орбиты и рассказал о заповедниках региона
18-летняя девушка врезалась на автомобиле в дерево: вместе с пассажиром ее госпитализировали
Происшествия
460
53 минуты назад
Воздушная тревога продолжалась до шести утра
По данным Минобороны РФ, за ночь средствами ПВО над восьмью регионами страны и акваторией Черного моря сбиты 59 беспилотников самолетного типа. В том числе 11 БПЛА — над соседними с Липецкой Воронежской, Курской и Орловскими областями.
0
0
0
1
0
Комментарии