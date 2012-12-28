Все новости
Происшествия
460
53 минуты назад

Воздушная тревога продолжалась до шести утра

До 06:02 и 06:35 соответственно продолжались в Липецкой области красный и желтый уровни воздушной тревоги.  

По данным Минобороны РФ, за ночь средствами ПВО над восьмью регионами страны и акваторией Черного моря сбиты 59 беспилотников самолетного типа. В том числе 11 БПЛА — над соседними с Липецкой Воронежской,  Курской и Орловскими областями.

воздушная тревога
БПЛА
0
0
0
1
0

