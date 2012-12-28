Яблоки, соки, детское питание — Липецкая область представила свою экспозицию на выставке «Золотая осень»
Липецкая вечЁрка: упавший истребитель, видео гибели байкерши и предостережение мэру
Сегодня, 10 октября, стало известно о падении самолета МиГ-31 в Чаплыгинском районе, полиция опубликовала видео гибели на улице Циолковского 19-летней девушки, и мэр Роман Ченцов получил предостережение от прокуратуры за аварийные дома.
По данным Mash, экипаж выполнял учебно-тренировочный полёт. При заходе на посадку у самолета отказала система выпуска шасси. Пилот и штурман увели машину от жилых домов и катапультировались в последний момент.
МиГ рухнул в лесу Чаплыгинского района и загорелся, его уже потушили. Экипаж получил травмы при приземлении.
Новость набрала сотню комментариев, в основном читатели GOROD48 желали летчикам скорейшего выздоровления.
«Пилотам скорейшего выздоровления! Нет ничего дороже человеческих жизней!» — написал Да уж.
«Главное — не железо, не танк или самолёты. Их ещё построят. Главное — жизни профессионалов, которые управляют этим железом. Молодцы, что спаслись. Лишь бы ещё летать смогли», — согласился с ним еще один комментатор.
Полицейские опубликовали видео страшного ДТП, которое произошло 13 мая на улице Циолковского. Липчанка выезжала на автомобиле «Киа» с прилегающей дороги на главную, когда в машину влетел мотоцикл «Ямаха». Его 19-летний водитель получил травмы, а пассажирка погибла.
Расследование этого дела закончено. 60-летнюю водителя автомобиля обвиняют по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
Многие комментаторы, изучив видео, защищали женщину-водителя.
«Хорошо бы посмотреть полную картину следования мотоциклиста, и как он из стороны в сторону перестраивался. Здесь зрячий не увидит, откуда этот лихач выскочит с таким манёвром, и соответствовала скорость этого лихача. Судя по столкновению, она не как не была 60 км в час. Тем более он ехал не один и должен был соблюдать скоростной режим», — раскритиковал мотоциклиста Гость.
«У самого мотоцикл, так что могу пояснить из первых рук. «Ямаха» набирает сотку за три секунды. А когда сзади симпатичная девушка, и за две с половиной наберет. Женщина смотрит влево, там никого нет. Смотрит направо, и начинает выезжать. На это уходит примерно две секунды. А тут «Ямаха» как черт из коробочки! Ребята, водитель чисто физически не может вас увидеть! Он на нормальный процесс движения рассчитывает, а не на появление гоночного болида. Берегите себя», — добавил Алекс.
«Там сплошная, до кольца 400 метров, чтоб развернуться, водитель даже не притормозил перед перекрестком, выехал, не убедившись, что перекресток свободен, в общем одни нарушения, а итог гибель человека, второй покалечен», — написал Гоша.
Накауне на улице Кривенкова мотоцикл «Мотоленд» столкнулся с автомобилем «Ситроен-С». С места аварии увезли в больницу 19-летнего байкера.
Ночью напротив дома № 21 по улице Космонавтов водитель автомобиля «Джили» c номерами Челябинской области не справился с управлением и врезался в световую опору. Пострадали два 26-летних мужчины: водитель и сидящий на переднем сиденье пассажир. Одного из них пришлось высвобождать спасателям.
А днем на улице Вавилова автомобиль «Лада Гранта» после столкновения с «Рено Логаном» проломил забор и въехал в дом.
Очевидцы сообщили, что двух детей из «Гранты» скорая увезла в больницу на осмотр.
«ДТП на данном перекрестке происходят регулярно, особенно количество их увеличилось после того как проезд Шишкина сделали главной дорогой, и водители стали разгоняться по проезду, не притормаживая перед перекрестками. При этом для обеспечения безопасного выезда с второстепенных дорог улицы Вавилова, ограничились установкой знаков стоп и всего двумя зеркалами, которые не обеспечивают обзор в обоих направлениях дороги с двухсторонним движением», — пожаловались жители района. Они неоднократно обращались в различные инстанции с предложением по ограничению движения через проезд Шишкина, но понимания ни у кого пока не нашли.
Сегодня опубликовали сразу два видео с опасными маневрами. Водитель «Ягуара» нарушил правила и скрылся с места ДТП в Подгорном.
В районе перекрестка трассы «Усмань-Липецк» с ЛКАД автомобиль, похожий на китайский премиумный электрокар «Avatr 12», выехал на встречную полосу через сплошную и обогнал грузовик.
А полицейские показали, как преследуют и ловят пьяного угонщика.
Прокурор Липецкой области Геннадий Анисимов объявил предостережение мэру Липецка Роману Ченцову из-за того, что в городе не расселяют аварийные дома, которых сейчас насчитывается аж 81.
Некоторые из зданий признали аварийными чуть ли не 10 лет назад, но до сих пор не расселили.
Предостережение — это документ, который предписывает мэру исполнять свои обязанности надлежащим образом, не допускать технических и иных нарушений, создающих угрозы для жизни людей. Каких-то сроков переселения людей из аварийного жилья документ не устанавливает.
«Мэру в зачёт идёт освещение города, как он пришёл на дорогах появились современные фонари, кстати, прошлые мягко говоря про это даже не думали, ну что сказать респект», — похвалил мэра Мистер очевидность.
«Ещё бы следили получше, чтоб после раскопок ямы ровно заделывали асфальтом, а то одни провалы по городу, скоро будет невозможно ездить», — посоветовала Бабаха.
«Реальные проблемы города будут решаться быстрее, как только жители города перестанут бить остановки, разрисовывать имущество города, плевать в подъездах и начнут уважать друг друга. Аминь», — предложил Начните с себя.
«Досталось Роману Ивановичу горькое наследство от предыдущих мэров. Но грамотному человеку всегда можно найти решение в любой ситуации. Сил Вам и терпения, Роман Иванович, верим в Вас!», — написал Липчанин.
«Безмерно доверял новому мэру, помню, в конце июня уезжал отдыхать, и прочитал, что безобразные ямы на площади Мира 2, 3, 4 на второстепенной рядом с банком и «Пятерочкой» застрелят новым асфальтом! И вуаля — идет четвертый месяц — ямы стали только больше», — не согласен с Липчанином Валера.
В выходные погода испортится. Завтра в Липецке пройдут небольшие дожди, а столбики термометров не поднимутся выше +11 градусов.
