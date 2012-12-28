Липецкая вечЁрка: упавший истребитель, видео гибели байкерши и предостережение мэру

Сегодня, 10 октября, стало известно о падении самолета МиГ-31 в Чаплыгинском районе, полиция опубликовала видео гибели на улице Циолковского 19-летней девушки, и мэр Роман Ченцов получил предостережение от прокуратуры за аварийные дома.