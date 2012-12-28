Все новости
В Липецкой области упал истребитель МиГ-31
Происшествия
Происшествия
Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
Происшествия
Происшествия
Скелет нашли владельцы частного дома во время уборки участка
Происшествия
Происшествия
Следком начал доследственную проверку жалобы на буллинг в липецкой школе
Происшествия
Происшествия
Экс-спикеру горсовета и директору Липецкого хладокомбината избирают меру пресечения в суде
Общество
Общество
В Становом сегодня хоронят 65-летнего участника СВО
Общество
Общество
Мэрия проверила работу маршрута № 343
Общество
Общество
Принесет ли циклон «Барбара» сильные ливни в Липецкую область
Погода в Липецке
Погода в Липецке
Три красивые даты 2026 года во Дворце бракосочетания уже заняты
Общество
Общество
Таксист ограбил пассажира на кладбище ЛТЗ и уехал в Екатеринбург
Происшествия
Происшествия
В Липецкой области упал истребитель МиГ-31
Происшествия
Происшествия
Перевозчики Ельца, Лебедяни и Усмани просят пересмотреть тарифы на проезд в автобусах
Общество
Общество
40-летний мужчина сначала угрожал убить свою бывшую, а потом установил GPS-трекер на её машину
Происшествия
Происшествия
Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
Происшествия
Происшествия
60 литров пива без документов уничтожат
Общество
Общество
Объемы строительства в Липецкой области просели на 22,4%
Экономика
Экономика
Липецкая вечЁрка: бывшего спикера горсовета подозревают в мошенничестве, буллинг в школе и красивые даты свадеб
Общество
Общество
Опубликовано видео гибели на Циолковского 19-летней девушки
Происшествия
Происшествия
Траты липчан на платные услуги выросли на 1,2%
Экономика
Экономика
В частном секторе Тракторного отключат холодную воду
Общество
Общество
Происшествия
1005
40 минут назад
3

Опубликовано видео гибели на Циолковского 19-летней девушки

Дело о гибели девушки — пассажирки мотоцикла передается в суд. В ее смерти обвиняется 60-летняя женщина-водитель. 

Следственное управление УМВД России по Липецку расследовало уголовное дело по обвинению 60-летней жительницы Липецка в нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). 

Авария, о которой идет речь, произошла вечером 13 мая 2025 на улице Циолковского. Липчанка выезжала на своем «Киа» с прилегающей дороги на главную и в машину влетел мотоцикл «Ямаха»19-летнего парня. Мотоциклист выжил, но получил тяжелейшие травмы, а его пассажирка-ровесница погибла. 


«Установлено, что обвиняемая не убедилась в безопасности маневра, не предоставила преимущество участнику дорожного движения, двигавшемуся по главной дороге. Совокупность данных нарушений Правил дорожного движения РФ стала причиной смертельной аварии», — сообщает областное управление МВД, опубликовавшее запись аварии.

Дело передается в суд. Женщине грозит до пяти лет заключения. 

авария
ДТП
0
4
0
2
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
житель этого города
16 минут назад
А мотоциклист куда летит , права у него были , если нет то он виноват. НЕТ ПРАВ ,НЕТ НОМЕРОВ ,НЕТ СТРАХОВКИ ты не имеешь право двигаться , так что пусть теперь родственники возмещают ущерб водителю машины
Ответить
Липчанин
25 минут назад
А мотоцикл с номерами и страховкой?
Ответить
А
17 минут назад
60-ти летняя с мозгами, и где права купила, может кто-то подарил?
Ответить
