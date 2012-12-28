Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
Опубликовано видео гибели на Циолковского 19-летней девушки
Дело о гибели девушки — пассажирки мотоцикла передается в суд. В ее смерти обвиняется 60-летняя женщина-водитель.
Авария, о которой идет речь, произошла вечером 13 мая 2025 на улице Циолковского. Липчанка выезжала на своем «Киа» с прилегающей дороги на главную и в машину влетел мотоцикл «Ямаха»19-летнего парня. Мотоциклист выжил, но получил тяжелейшие травмы, а его пассажирка-ровесница погибла.
«Установлено, что обвиняемая не убедилась в безопасности маневра, не предоставила преимущество участнику дорожного движения, двигавшемуся по главной дороге. Совокупность данных нарушений Правил дорожного движения РФ стала причиной смертельной аварии», — сообщает областное управление МВД, опубликовавшее запись аварии.
Дело передается в суд. Женщине грозит до пяти лет заключения.
