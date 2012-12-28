Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
40-летний мужчина сначала угрожал убить свою бывшую, а потом установил GPS-трекер на её машину
Липецкая вечЁрка: бывшего спикера горсовета подозревают в мошенничестве, буллинг в школе и красивые даты свадеб
Происшествия
13 минут назад
19-летний мотоциклист разбился на улице Кривенкова
Парень столкнулся с автомобилем «Ситроен».
«По предварительным сведениям 43-летний водитель автомобиля не уступил дорогу мотоциклу«, — рассказали в Госавтоинспекции.
Уже ночью 10 октября на улице Космонавтов 26-летний водитель «Джили-Эмгранд» врезался в столб. В аварии пострадали водитель и его 26-летний пассажир, оба госпитализированы.
В Ельце на улице Орджоникидзе 83-летний водитель «ВАЗ-21074» допустил столкновениес автомобилем «Киа» 30-летнего водителя. В ДТП пострадали оба водителя, им оказана медицинская помощь.
