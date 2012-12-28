Потребовал отвезти его домой и выстрелил в салон

Житель Ельца ответит в суде за выстрел из аэрозольного пистолета

Елецкие полицейские завершили расследование дела 39-летнего мужчины, обвиняемого в хулиганстве, совершённом с применением оружия.Следствие устновило, что в ночь с 22 на 23 марта прошлого года возле кафе на улице Мира в Ельце мужчина подошел к припаркованному автомобилю и попросил водителя отвезти его в другую часть города. Получив отказ он достал из сумки аэрозольный пистолет и выстрелил в салон автомобиля.«Свой поступок злоумышленник оправдал желанием напугать водителя и его спутницу. Мужчина и женщина получили телесные повреждения, повреждён был и салон иномарки. Согласно заключению эксперта, стоимость восстановительных работ составила 59 400 рублей», — рассказали в полиции.Максимальная санкция инкриминируемой ельчанину статьи УК предусматривает до семи лет лишения свободы.