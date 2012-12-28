Желтый и красный уровни воздушной опасности вводились ночью в Липецкой области

Красный распространялся на несколько муниципалитетов, желтый касался всех.

Около пяти часов утра отменили в Липецкой области желтый уровень воздушной опасности, действовавший всю ночь. Вводился ночью и красный уровень — для Ельца и Елецкого округа, а также для Долгоруковского, Становлянского, Измалковского округов. Он действовал час и перешел в желтый.