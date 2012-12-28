Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
40-летний мужчина сначала угрожал убить свою бывшую, а потом установил GPS-трекер на её машину
Липецкая вечЁрка: бывшего спикера горсовета подозревают в мошенничестве, буллинг в школе и красивые даты свадеб
Регистратор снял обгон по встречке на перекрестке под Липецком
Водитель премиального электрокитайца не стал стоять в потоке на светофоре.
Судя по записи, автомобиль, похожий на китайский премиумный электрокар «Avatr 12», выехал на встречную полосу перекрестка через сплошную и таким же манером обогнал грузовик, после чего отправился в сторону Липецка.
