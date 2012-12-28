Регистратор снял обгон по встречке на перекрестке под Липецком

Водитель премиального электрокитайца не стал стоять в потоке на светофоре.



Опасное вождение снял видеорегистратор в районе перекрестка трассы «Усмань-Липецк» с ЛКАД.Судя по записи, автомобиль, похожий на китайский премиумный электрокар «Avatr 12», выехал на встречную полосу перекрестка через сплошную и таким же манером обогнал грузовик, после чего отправился в сторону Липецка.