Водитель «Ягуара» нарушил правила и скрылся с места ДТП в Подгорном

Инцидент записал видеорегистратор.



Утром 8 октября на улице Титова в селе Подгорное Липецкого округа водитель автомобиля «Ягуар» показал, как ездить не надо.Судя по записи видеорегистратора, перед пешеходным переходом он пересек сплошную линию и наполовину выехал на встречную полосу. По ходу движения «Ягуар» столкнулся зеркалами с «Маздой», после чего обогнал еще несколько автомобилей и уехал. После столкновения на асфальт упал предмет, похожий на накладку зеркала.