Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
40-летний мужчина сначала угрожал убить свою бывшую, а потом установил GPS-трекер на её машину
Липецкая вечЁрка: бывшего спикера горсовета подозревают в мошенничестве, буллинг в школе и красивые даты свадеб
Министр культуры Липецкой области Ирина Кремнёва впервые за долгое время появилась на публике
В центре Липецка «Лада Гранта» пробила забор и въехала в дом после встречи с «Рено Логан»
Происшествия
1354
сегодня, 14:59
7
Водитель «Ягуара» нарушил правила и скрылся с места ДТП в Подгорном
Инцидент записал видеорегистратор.
Судя по записи видеорегистратора, перед пешеходным переходом он пересек сплошную линию и наполовину выехал на встречную полосу. По ходу движения «Ягуар» столкнулся зеркалами с «Маздой», после чего обогнал еще несколько автомобилей и уехал. После столкновения на асфальт упал предмет, похожий на накладку зеркала.
0
1
6
0
1
Комментарии (7)