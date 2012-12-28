Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
сегодня, 13:59
Как в GTA: пьяный угонщик дважды пытался скрыться от полицейской погони
В первом случае липчанин ехал на мотороллере, во втором — на автомобиле. И тот и другой он угнал у родственника.
12 июля липчанин угнал у родственника из поселка Матырский мотороллер. В одном из садоводческих товариществ его заметили и попытались остановить автоинспекторы, но угонщик прибавил газа. Когда полицейские его догнали, оказалось, что молодой мужчина не только пьян, но еще и не имеет водительских прав.
7 сентября липчанин снова выпил и угнал у того же родственника автомобиль «Хендай». Его вновь заметил и остановил после погони наряд ДПС.
В итоге в отношении мужчины возбуждены четыре уголовных дела: о неправомерном завладении транспортными средствами и повторной пьяной езде. Кроме того, на задержанного составлено несколько административных материалов за нарушение правил дорожного движения.
