Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкой области упал истребитель МиГ-31
Происшествия
Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
Происшествия
Опубликовано видео гибели на улице Циолковского 19-летней девушки
Происшествия
Экс-спикеру горсовета и директору Липецкого хладокомбината избирают меру пресечения в суде
Общество
Принесет ли циклон «Барбара» сильные ливни в Липецкую область
Погода в Липецке
40-летний мужчина сначала угрожал убить свою бывшую, а потом установил GPS-трекер на её машину
Происшествия
19-летний мотоциклист разбился на улице Кривенкова
Происшествия
Роману Ченцову объявила предостережение прокуратура: в городе 81 аварийный дом
Общество
Липецкая вечЁрка: бывшего спикера горсовета подозревают в мошенничестве, буллинг в школе и красивые даты свадеб
Общество
Праздник к нам приходит: в Липецкую область уже везут новогодние ели
Общество
Читать все
Роману Ченцову объявила предостережение прокуратура: в городе 81 аварийный дом
Общество
Регистратор снял обгон по встречке на перекрестке под Липецком
Происшествия
В Липецке по-особому заделывают ямы
Общество
19-летний мотоциклист разбился на улице Кривенкова
Происшествия
Автоинспектора подозревают в мелкой взятке
Происшествия
«На кладбище просто ужас что творится!»
Общество
На улице Фурманова провалился асфальт
Общество
Как в GTA: пьяный угонщик дважды пытался скрыться от полицейской погони
Происшествия
В центре Липецка «Лада Гранта» пробила забор и въехала в дом после встречи с «Рено Логан»
Происшествия
Министр культуры Липецкой области Ирина Кремнёва впервые за долгое время появилась на публике
Культура
Читать все
Происшествия
501
сегодня, 13:59
2

Как в GTA: пьяный угонщик дважды пытался скрыться от полицейской погони

В первом случае липчанин ехал на мотороллере, во втором — на автомобиле. И тот и другой он угнал у родственника.

Историю из геймплея GTA рассказали липецкие полицейские: 26-летний мужчина дважды пьяным угонял у родственника транспортные средства и пытался скрыться на них от погони. При этом водительских прав у него нет.

12 июля липчанин угнал у родственника из поселка Матырский мотороллер. В одном из садоводческих товариществ его заметили и попытались остановить автоинспекторы, но угонщик прибавил газа. Когда полицейские его догнали, оказалось, что молодой мужчина не только пьян, но еще и не имеет водительских прав.

7 сентября липчанин снова выпил и угнал у того же родственника автомобиль «Хендай». Его вновь заметил и остановил после погони наряд ДПС. 

В итоге в отношении мужчины возбуждены четыре уголовных дела: о неправомерном завладении транспортными средствами и повторной пьяной езде. Кроме того, на задержанного составлено несколько административных материалов за нарушение правил дорожного движения.

угон
пьяная езда
0
0
0
0
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
НКВД
29 минут назад
Какой там мужчина в 26 лет? Раньше были мужики, а сейчас щенки малохольные до 40 лет.
Ответить
Александр Н.
29 минут назад
Какой-то дорожный маньяк получается,такие неисправимы.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить