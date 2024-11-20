Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
1 июня ЛЭСК и НОВИТЭН обновляют мобильное приложение
Бизнес
В Христо-Рождественском соборе пройдёт прощание с жертвами страшного пожара в СНТ «Речное»
Общество
«Трамваи возят воздух»: в Липецке с понедельника перестанет ходить трамвай №2
Общество
ДТП на кладбище: женщина — водитель «ВАЗа» сбила три ограды и скрылась
Происшествия
Сотрудники полиции и МЧС работали со спасённым на Славянова мужчиной около четырёх часов
Происшествия
Липчане собирают деньги на отлов собак в «Университетском»
Общество
Председатель областного суда ушел в отставку
Общество
Провод неизвестного происхождения нависает над тротуаром
Общество
Забрался через окно и вынес алкоголь и закуску: магазинную кражу записала камера наблюдения
Происшествия
Избил, обокрал и сел на два года: по конфликту на площади Мира вынесли приговор
Происшествия
Дело 22-летнего грязинского майнера о краже электроэнергии на два миллиона отправлено в суд
Происшествия
Читать все
В Христо-Рождественском соборе пройдёт прощание с жертвами страшного пожара в СНТ «Речное»
Общество
Ушастая сова облюбовала антенну на улице Циолковского
Общество
За непристёгнутый ремень водитель хотел откупиться взяткой в 700 рублей и теперь заплатит 30 000
Происшествия
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
52-летнего грязинца арестовали на два месяца по обвинению в финансировании терроризма
Происшествия
Выходные в Липецке: велопарад, бесплатные концерты и экскурсии, дополшительный шанс решить дела в Соцфонде
Общество
Желтый и красный уровни воздушной опасности вводились ночью в Липецкой области
Происшествия
Потребовал отвезти его домой и выстрелил в салон
Происшествия
Дело Сбродова: риэлтор, его семья, нотариус и юрист оставили после себя семь трупов
Происшествия
Липецкая вечЁрка: человек на карнизе 13-го этажа, сокращение трамвайных рейсов и сбор на отлов собак
Общество
Читать все
Общество
424
сегодня, 09:00
1

Выходные в Липецке: велопарад, бесплатные концерты и экскурсии, дополшительный шанс решить дела в Соцфонде

Представляем вам главные события уикенда.

Танец юбиляров

В мае образцовому театру танца «Талисман» исполнилось 35 лет. Предлагаем вам начать свой день с творческого номера из юбилейного концерта на сцене ОЦКНТ воспитанников бессменного руководителя коллектива почетного работника общего образования РФ и заслуженного работника образования Липецкой области Оксаны Буевой.

Видео Аркадия и Максима Свиридовых



Ещё один холодный день

Суббота, 30 мая, будет мало похожа на весенний день: температура от +14 до +16 градусов и кратковременные дожди. Но уже с 31 мая столбик термометра медленно, но верно поползёт вверх: в воскресенье он покажет уже от +16 до +18 градусов и станет сухо.

DSC_124112.jpg

Спойлер – 1 июня температура поднимется уже до комфортных +20 градусов.

Отключение воды

30 мая с 10:00 подпортят выходные отсутствием удобств жителям:

- ул. Б. Хмельницкого, 10;
- ул. М.И. Неделина, 7, 9, 11, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51а;
- ул. Мичурина, 2, 4, 8, 12, 16, 16а, 20, 21/1, 22, 22а, 24, 26, 26б, 28а, 28б, 28в, 28г, 28д, 28е;
- ул. Нагорная, 4.

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Котовского, Нагорной, Орджоникидзе, переулков В.Дубинина, Кочубея, Нагорного, П.Морозова.

Изображение WhatsApp 2024-11-20 в 14.41.09_f6dced3f.jpg

31 мая грустно вздыхать, глядя на неработающие краны, придётся:

- ул. Гришина, 2, 4;
- ул. Крупской, 1, 1а, 2, 4, 6;
- ул. М. Расковой, 8, 10, 10а, 13а, 15, 16, 17, 18, 18к1;
- ул. Осипенко, 25;
- ул. Фестивальная, 2, 4.

Отключение света

30 мая с 9:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Л. Толстого, 7, 9, 23а.

tuxv9q5kvzmkr19t7rrvemnb1i5elj6f.jpg

Дополнительный рабочий день в Социальном фонде

Специально для тех, кто не успевает посетить отделения Софиального фонда России по Липецкой области в будние дни.

В последнюю субботу месяца, 30 мая, ввели дополнительный день приема пройдет во всех клиентских службах регионального Соцфонда. В удобное для себя время вы можете получить справки, выписки о получении пособий и пенсий от регионального ОСФР, подать заявление на единое пособие в окне у специалиста или в цифровой зоне через Госуслуги, оформить пенсию и т.д.

33.jpg

Клиентские офисы в Липецке, Ельце, Грязях, Данкове и Усмани будут работать с 8.30 до 14.30. В остальных районах Липецкой области — с 8.30 до 12.30.

Велопарад

30 мая в 11:00 от площади перед ДС «Звездный» (ул. Терешковой, 13) в путь тронется велопарад жителей Липецка (6+).

tn4b9cffl5sq08x4n549ndno5a43a4ns.jpg

Участвовать может любой желающий, велосипед возможно взять напрокат прямо на месте. Участников ждут не просто покатушки по городу, но и призы – например, за самый оригинальный костюм и необычно украшенный велик.

Парки

Расписание мероприятий в парках и общественных пространствах Липецка на графике мэрии.

0.jpg

1.jpg

Семейный праздник

30 мая в 11:00 возле ФОК «Ссёлки» (ул. Сокольская, 5а) состоится семейный праздник «Детство золотое» (0+).

IkoGnWdF_dYA6JT27Kde2HBPXzY_z_IgvRelbbZjiB7e5OwDC8_7S8DVE6KTz6BDKQGfHUwMbmTgab-p-DhJSPfu.jpg

Фото vk.com/foksselki48

В программе спортивные игры и конкурсы на логику, аквагрим, песни и танцы, рисунки на асфальте. А ещё – яркие призы и подарки.

Используй травку правильно

30 мая в 12:00 в Историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) состоится «Троицкий хоровод» – творческая встреча с мастерицей народного промысла Людмилой Люрис (12+).

lfyOAo9zSK3iE8X07zleqRitdUBjfRdjLZb6jdPP3ZfYa2l5nriSTvt_5TWpK8Hi6huUN3urWdqNgNt3BeH4pt20.jpg

Людмила Люрис, фото vk.com

В рамках выставки «Щи да каша – пища наша», о которой мы вам уже рассказывали. Знаменитая умелица поведает об обрядовой кукле-кукушке из села Троицкое Липецкого района и проведёт мастер-класс по её изготовлению из травы.

Молодые музыканты

30 мая в 13:00 в театре танца «Казаки России» (пл. Петра Великого, 6) состоится отчётный концерт Липецкого молодёжного оркестра русских народных инструментов (6+).

771.jpg

Василий Моиссенко

Музыканты молодые, а дирижёр у них взрослый и опытный – тот самый Василий Моисеенко, который руководит и основным оркестром народных инструментов.

Семейный концерт

30 мая в 16:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) пройдет концерт супругов Алексея и Надежды Бондаренко (12+).

6o1rml0fh78de4b27pdijwm8nqtihurr.jpg

Фото vk.com/lipmuseum_center

Прозвучат песни, в том числе и на стихи липецкого поэта Алексея Лошкарёва. Вход свободный.

Кукольная премьера

30 мая в 11:00 и в 13:00 на сцене Липецкого государственного театра кукол (ул. Гагарина, 74) представят новый спектакль «Али-баба и разбойники» (6+).

7369eb0dae4137eee97501530da56847.jpg

Сюжет известный: волшебная пещера, целая банда разбойников, хитроумный Али-баба. Но представьте, что есть мальчики и девочки, которые ещё никогда не погружались с головой в прекрасную восточную сказку. Это нужно срочно исправить!

Юному зрителю

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) на выходных приглашает детей и подростков.

30 мая в 11:00 — «Сокровища капитана Флинта» (6+).

Автор — Б. Савельев по произведению Р.Л.Стивенсона. Настоящий подарок для любителей тайн, морских путешествий и опасных приключений.

023rnfitcjcazdz6zvxxfsvf5guaww7i.jpg

31 мая в 11:00 — «Сказка о царе Салтане» (0+).

Великое и любимое с детства произведение А.С. Пушкина оживает на сцене в ярких красках и масштабных декорациях.

Бесплатно в музей

31 мая в честь предстоящего Дня защиты детей Липецкий областной краеведческий музей распахнёт двери для всех желающих и приглашает целые семьи бесплатно посетить мероприятия.

В 12:00 «Мир увлечений» (6+)

Ребята познакомятся с миром увлечений советской детворы: коллекционированием и дворовыми играми! Узнают, чем увлекались дети 70–90-х годов.

7lft5fi0k6c884w5lfxgzvmewf1v9x53.jpg

16:00 «Наша изба утехами полна» (6+).

Дети научатся играть в русские народные игры, в которые играли их сверстники сто, а быть может, и двести лет назад. Старинные забавы, веселье и традиции предков.

Кино под конец выходных

31 мая в 15:00 в малом зале Областного Центра культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов,54а) состоится закрытие «ностальгического сезона» и показ фильма в честь Дня защиты детей. Смотрите «День рождения Сидни Люмета». Россия, 2025. Драма. Режиссёр Рауль Гейдаров, Россия (18+).

Победитель выборгского кинофестиваля «Окно в Европу» – светлое, искреннее и очень обаятельное кино о наивном, чутком и внимательном подростке, мечтающем о профессии режиссёра.


В ролях: Артём Кошман, Джульетта Степанян, Мариэтта Цигаль-Полищук.

Дорогие липчане! Провожаем май, весну и надеемся, что лето принесёт нам больше хороших новостей. Главное – не переставать следить за событиями с помощью GOROD48, который за долгие годы для многих жителей региона стал компасом в информационном мире. Вам не нужно тратить время на поиски: информация о происшествиях, решения органов власти и остальное уже собраны в одном месте. Даже отключение воды не станет для вас неожиданностью, если вы регулярно следите за сайтом! Ждём вас на электронных страницах 24/7 снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
2
0
0
2
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
33 минуты назад
Судя по музыке в Фоке,Сокольская 5а в Ссёлках,там не детский праздник,а хипи собрались.
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить