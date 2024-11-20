Выходные в Липецке: велопарад, бесплатные концерты и экскурсии, дополшительный шанс решить дела в Соцфонде

Представляем вам главные события уикенда.

Суббота, 30 мая, будет мало похожа на весенний день: температура от +14 до +16 градусов и кратковременные дожди. Но уже с 31 мая столбик термометра медленно, но верно поползёт вверх: в воскресенье он покажет уже от +16 до +18 градусов и станет сухо.













Спойлер – 1 июня температура поднимется уже до комфортных +20 градусов.

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Котовского, Нагорной, Орджоникидзе, переулков В.Дубинина, Кочубея, Нагорного, П.Морозова.









31 мая грустно вздыхать, глядя на неработающие краны, придётся:





- ул. Л. Толстого, 7, 9, 23а.









В последнюю субботу месяца, 30 мая, ввели дополнительный день приема пройдет во всех клиентских службах регионального Соцфонда. В удобное для себя время вы можете получить справки, выписки о получении пособий и пенсий от регионального ОСФР, подать заявление на единое пособие в окне у специалиста или в цифровой зоне через Госуслуги, оформить пенсию и т.д.









30 мая в 11:00 от площади перед ДС «Звездный» (ул. Терешковой, 13) в путь тронется велопарад жителей Липецка (6+).

















30 мая в 11:00 возле ФОК «Ссёлки» (ул. Сокольская, 5а) состоится семейный праздник «Детство золотое» (0+).













Фото vk.com/foksselki48

30 мая в 12:00 в Историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) состоится «Троицкий хоровод» – творческая встреча с мастерицей народного промысла Людмилой Люрис (12+).









Людмила Люрис, фото vk.com

30 мая в 13:00 в театре танца «Казаки России» (пл. Петра Великого, 6) состоится отчётный концерт Липецкого молодёжного оркестра русских народных инструментов (6+).









Василий Моиссенко

30 мая в 16:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) пройдет концерт супругов Алексея и Надежды Бондаренко (12+).









Фото vk.com/lipmuseum_center

30 мая в 11:00 и в 13:00 на сцене Липецкого государственного театра кукол (ул. Гагарина, 74) представят новый спектакль «Али-баба и разбойники» (6+).









Автор — Б. Савельев по произведению Р.Л.Стивенсона. Настоящий подарок для любителей тайн, морских путешествий и опасных приключений.









Ребята познакомятся с миром увлечений советской детворы: коллекционированием и дворовыми играми! Узнают, чем увлекались дети 70–90-х годов.









16:00 «Наша изба утехами полна» (6+).





Победитель выборгского кинофестиваля «Окно в Европу» – светлое, искреннее и очень обаятельное кино о наивном, чутком и внимательном подростке, мечтающем о профессии режиссёра.





В мае образцовому театру танца «Талисман» исполнилось 35 лет. Предлагаем вам начать свой день с творческого номера из юбилейного концерта на сцене ОЦКНТ воспитанников бессменного руководителя коллектива почетного работника общего образования РФ и заслуженного работника образования Липецкой области Оксаны Буевой.Видео Аркадия и Максима Свиридовых30 мая с 10:00 подпортят выходные отсутствием удобств жителям:- ул. Б. Хмельницкого, 10;- ул. М.И. Неделина, 7, 9, 11, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51а;- ул. Мичурина, 2, 4, 8, 12, 16, 16а, 20, 21/1, 22, 22а, 24, 26, 26б, 28а, 28б, 28в, 28г, 28д, 28е;- ул. Нагорная, 4.- ул. Гришина, 2, 4;- ул. Крупской, 1, 1а, 2, 4, 6;- ул. М. Расковой, 8, 10, 10а, 13а, 15, 16, 17, 18, 18к1;- ул. Осипенко, 25;- ул. Фестивальная, 2, 4.30 мая с 9:00 до 17:00 обесточат:Специально для тех, кто не успевает посетить отделения Софиального фонда России по Липецкой области в будние дни.Клиентские офисы в Липецке, Ельце, Грязях, Данкове и Усмани будут работать с 8.30 до 14.30. В остальных районах Липецкой области — с 8.30 до 12.30.Участвовать может любой желающий, велосипед возможно взять напрокат прямо на месте. Участников ждут не просто покатушки по городу, но и призы – например, за самый оригинальный костюм и необычно украшенный велик.Расписание мероприятий в парках и общественных пространствах Липецка на графике мэрии.В программе спортивные игры и конкурсы на логику, аквагрим, песни и танцы, рисунки на асфальте. А ещё – яркие призы и подарки.В рамках выставки «Щи да каша – пища наша», о которой мы вам уже рассказывали. Знаменитая умелица поведает об обрядовой кукле-кукушке из села Троицкое Липецкого района и проведёт мастер-класс по её изготовлению из травы.Музыканты молодые, а дирижёр у них взрослый и опытный – тот самый Василий Моисеенко, который руководит и основным оркестром народных инструментов.Прозвучат песни, в том числе и на стихи липецкого поэта Алексея Лошкарёва. Вход свободный.Сюжет известный: волшебная пещера, целая банда разбойников, хитроумный Али-баба. Но представьте, что есть мальчики и девочки, которые ещё никогда не погружались с головой в прекрасную восточную сказку. Это нужно срочно исправить!Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) на выходных приглашает детей и подростков.30 мая в 11:00 — «Сокровища капитана Флинта»31 мая в 11:00 — «Сказка о царе Салтане»Великое и любимое с детства произведение А.С. Пушкина оживает на сцене в ярких красках и масштабных декорациях.31 мая в честь предстоящего Дня защиты детей Липецкий областной краеведческий музей распахнёт двери для всех желающих и приглашает целые семьи бесплатно посетить мероприятия.В 12:00 «Мир увлечений»Дети научатся играть в русские народные игры, в которые играли их сверстники сто, а быть может, и двести лет назад. Старинные забавы, веселье и традиции предков.31 мая в 15:00 в малом зале Областного Центра культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов,54а) состоится закрытие «ностальгического сезона» и показ фильма в честь Дня защиты детей. Смотрите «День рождения Сидни Люмета». Россия, 2025. Драма. Режиссёр Рауль Гейдаров, РоссияАртём Кошман, Джульетта Степанян, Мариэтта Цигаль-Полищук.