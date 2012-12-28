Происшествия
315
28 минут назад
1

Дело Сбродова: риэлтор, его семья, нотариус и юрист оставили после себя семь трупов

Общий ущерб от действий преступной группы оценен в 14 миллионов рублей.

СК завершил расследование дела бывшего офицера УФСИН Олега Сбродова и его сообщников: жены, сына, нотариуса и юриста.  В зависимости от роли каждого они обвиняются в убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление, мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере, нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения, злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном приобретении и хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, публичном оскорблении представителя власти. Дело направлено в суд.

«По версии следствия, в 2014–2022 годах 59-летний житель Липецка организовал преступную схему по завладению недвижимостью одиноких граждан и лиц, злоупотребляющих алкоголем. Он подыскивал собственников квартир или наследников без близких родственников, входил к ним в доверие, обманом переоформлял имущество на себя, родственников или подставных лиц, а затем реализовывал жилье, распоряжаясь полученными средствами. 

Обвиняемый, используя социальную уязвимость и алкогольную зависимость потерпевших, систематически снабжал их опасной для жизни суррогатной спиртосодержащей продукцией. Следствием собраны доказательства причастности обвиняемого к гибели семерых липчан. Смерть потерпевших позволяла длительное время скрывать совершенные мошеннические действия с их недвижимостью», — сообщает областное управление Следственного комитета.

О об Олеге Сбродове GOROD48 писал ещё в 2009 году — тогда его обвиняли в уклонении от уплаты налогов и в мошенничестве. Торговлей недвижимостью он начал заниматься, когда был сотрудником УФСИН по Липецкой области. Потом майор внутренней службы Сбродов вышел на пенсию и риелторская деятельность стала его основной. А в декабре 2022 года его имя прогремело на всю страну.

Телеканал Рен ТВ рассказал об истории липчанина Геннадия Наймушина, который продал Олегу Сбродову трёхкомнатную квартиру, а потом его нашли мертвым. Отец погибшего Юрий Наймушин уверял, что сын планировал ремонт и переезд в полученную по наследству трёшку, но неожиданно её продал, а затем тело Геннадия нашли на улице. Куда делись деньги от продажи недвижимости — никому неизвестно. А Олег Сбродов тут же выставил только что купленную квартиру за 2 650 000 рублей и даже соглашался на сумму в 2,5 миллиона рублей.

Юрий Наймушин считал, что его сына напоили и жестоко убили. Наймушины обивали пороги судов с требованием оспорить сомнительную сделку, Следственный комитет начал доследственную проверку, которая закончилась возбуждением уголовного дела и арестом Сбродова.

Как установило следствие, Сбродов вовлек в преступную схему свою семью и двух знакомых: юриста и нотариуса. Они оформляли фиктивные доверенности и сделки с недвижимостью, удостоверяли документы с заведомо ложными сведениями и давали ложные показания в суде. Сын Сбродова, работавший в правоохранительных органах, используя служебное положение, собирал для отца сведения о потерпевших и их имуществе. А жена риэлтора, давала ложные показания в суде для придания видимости законности подложного завещания при его оспаривании родственниками погибшего мужчины.

В ходе расследования уголовного дела следователями регионального следственного управления совместно с сотрудниками Главного управления криминалистики СК России был проведен значительный объём следственных действий. Были допрошены свидетели и потерпевшие, назначены и проведены почерковедческие, психолого-психиатрические, компьютерно-технические, молекулярно-генетические и иные судебные экспертизы. Кроме того, исследованы регистрационные и нотариальные документы, материалы сделок с недвижимостью, а также сведения операторов связи и банковских организаций. В числе вещественных доказательств — изъятые в ходе обысков по местам жительства обвиняемого, его родственников, а также в принадлежащем ему гараже незаконно хранящиеся оружие, патроны к нему и порох», — добавили В СК.

На время следствия Олег Сбродов, юрист и нотариус были арестованы. Ущерб от действий преступной группы составил более 14 млн рублей. 

Комментарии (1)

Лера
15 минут назад
И сколько таких банд сбродовых в Липецке? Как ведется отбор сотрудников в силовые ведомства в Липецкой области?
