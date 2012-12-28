Сотрудники полиции и МЧС работали со спасённым на Славянова мужчиной около четырёх часов
Забрался через окно и вынес алкоголь и закуску: магазинную кражу записала камера наблюдения
Дело 22-летнего грязинского майнера о краже электроэнергии на два миллиона отправлено в суд
За непристёгнутый ремень водитель хотел откупиться взяткой в 700 рублей и теперь заплатит 30 000
Выходные в Липецке: велопарад, бесплатные концерты и экскурсии, дополшительный шанс решить дела в Соцфонде
Липецкая вечЁрка: человек на карнизе 13-го этажа, сокращение трамвайных рейсов и сбор на отлов собак
Происшествия
315
28 минут назад
1
Дело Сбродова: риэлтор, его семья, нотариус и юрист оставили после себя семь трупов
Общий ущерб от действий преступной группы оценен в 14 миллионов рублей.
«По версии следствия, в 2014–2022 годах 59-летний житель Липецка организовал преступную схему по завладению недвижимостью одиноких граждан и лиц, злоупотребляющих алкоголем. Он подыскивал собственников квартир или наследников без близких родственников, входил к ним в доверие, обманом переоформлял имущество на себя, родственников или подставных лиц, а затем реализовывал жилье, распоряжаясь полученными средствами.
Обвиняемый, используя социальную уязвимость и алкогольную зависимость потерпевших, систематически снабжал их опасной для жизни суррогатной спиртосодержащей продукцией. Следствием собраны доказательства причастности обвиняемого к гибели семерых липчан. Смерть потерпевших позволяла длительное время скрывать совершенные мошеннические действия с их недвижимостью», — сообщает областное управление Следственного комитета.
О об Олеге Сбродове GOROD48 писал ещё в 2009 году — тогда его обвиняли в уклонении от уплаты налогов и в мошенничестве. Торговлей недвижимостью он начал заниматься, когда был сотрудником УФСИН по Липецкой области. Потом майор внутренней службы Сбродов вышел на пенсию и риелторская деятельность стала его основной. А в декабре 2022 года его имя прогремело на всю страну.
Телеканал Рен ТВ рассказал об истории липчанина Геннадия Наймушина, который продал Олегу Сбродову трёхкомнатную квартиру, а потом его нашли мертвым. Отец погибшего Юрий Наймушин уверял, что сын планировал ремонт и переезд в полученную по наследству трёшку, но неожиданно её продал, а затем тело Геннадия нашли на улице. Куда делись деньги от продажи недвижимости — никому неизвестно. А Олег Сбродов тут же выставил только что купленную квартиру за 2 650 000 рублей и даже соглашался на сумму в 2,5 миллиона рублей.
Юрий Наймушин считал, что его сына напоили и жестоко убили. Наймушины обивали пороги судов с требованием оспорить сомнительную сделку, Следственный комитет начал доследственную проверку, которая закончилась возбуждением уголовного дела и арестом Сбродова.
Как установило следствие, Сбродов вовлек в преступную схему свою семью и двух знакомых: юриста и нотариуса. Они оформляли фиктивные доверенности и сделки с недвижимостью, удостоверяли документы с заведомо ложными сведениями и давали ложные показания в суде. Сын Сбродова, работавший в правоохранительных органах, используя служебное положение, собирал для отца сведения о потерпевших и их имуществе. А жена риэлтора, давала ложные показания в суде для придания видимости законности подложного завещания при его оспаривании родственниками погибшего мужчины.
В ходе расследования уголовного дела следователями регионального следственного управления совместно с сотрудниками Главного управления криминалистики СК России был проведен значительный объём следственных действий. Были допрошены свидетели и потерпевшие, назначены и проведены почерковедческие, психолого-психиатрические, компьютерно-технические, молекулярно-генетические и иные судебные экспертизы. Кроме того, исследованы регистрационные и нотариальные документы, материалы сделок с недвижимостью, а также сведения операторов связи и банковских организаций. В числе вещественных доказательств — изъятые в ходе обысков по местам жительства обвиняемого, его родственников, а также в принадлежащем ему гараже незаконно хранящиеся оружие, патроны к нему и порох», — добавили В СК.
На время следствия Олег Сбродов, юрист и нотариус были арестованы. Ущерб от действий преступной группы составил более 14 млн рублей.
0
0
3
2
0
Комментарии (1)