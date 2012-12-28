Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
Общество
42
10 минут назад
Половина липецких многоэтажек уже с теплом
При этом у многих домов еще не завершены летние ремонты теплосетей.
«Для понимания — это примерно две сотни миллиардов кружек кипятка. Такой объём тепла за сутки проходит по трубам города, чтобы батареи липчан становились теплее. Когда мы видим рост потребления, подключаем дополнительные насосные мощности и увеличиваем подачу газа — чтобы температура воды в батареях оставалась стабильной, и в домах липчан было по-настоящему тепло», — рассказали в компании.
Однако несмотря на начало отопительного сезона, до сих пор не во всех домах Липецка есть горячая вода. Об этом свидетельствуют сообщения горожан, которые поступают в нашу редакцию.
«Интернациональная, 41 до сих пор без горячей воды! Мы замерзаем! Обещали закончить работы и включить горячую воду 4 августа!».
«Прошу осветить проблему отключения горячего водоснабжения по адресу: Липецк, Хорошавина, 16. С 3 октября у нас отсутствует горячая вода, «Квадра» (прим.: Липецкий филиал «РИР-Энерго») постоянно продляет сроки подключения, сегодня продлили до 14 октября. Работы никакие не ведутся, вчера только начали копать, сегодня вроде бы продолжили, но сейчас все работники и техника отсутствуют. В доме ни горячей воды, ни отопления. Прошу предать огласке данную ситуацию».
«На улице Ленина, 3 отсутствует горячая вода уже месяц, и никто не говорит, в чем причина. В квартирах холод и сырость. Ни горячей воды, ни отопления».
