Общество
42
10 минут назад

Половина липецких многоэтажек уже с теплом

При этом у многих домов еще не завершены летние ремонты теплосетей.

По данным мэрии, к полудню 10 октября отопление подано в 50% многоэтажных домов Липецка. Процесс подключения иллюстрируют цифры предоставленные «РИР-Энерго»: 7 октября расход горячей воды от всех их источников составил 408 тысяч кубометров, 8 октября — 453 тысячи, 9 октября — 486 тысяч кубометров.

«Для понимания — это примерно две сотни миллиардов кружек кипятка. Такой объём тепла за сутки проходит по трубам города, чтобы батареи липчан становились теплее. Когда мы видим рост потребления, подключаем дополнительные насосные мощности и увеличиваем подачу газа — чтобы температура воды в батареях оставалась стабильной, и в домах липчан было по-настоящему тепло», — рассказали в компании.

Однако несмотря на начало отопительного сезона, до сих пор не во всех домах Липецка есть горячая вода. Об этом свидетельствуют сообщения горожан, которые поступают в нашу редакцию.

«Интернациональная, 41 до сих пор без горячей воды! Мы замерзаем! Обещали закончить работы и включить горячую воду 4 августа!».

«Прошу осветить проблему отключения горячего водоснабжения по адресу: Липецк, Хорошавина, 16. С 3 октября у нас отсутствует горячая вода, «Квадра» (прим.: Липецкий филиал «РИР-Энерго») постоянно продляет сроки подключения, сегодня продлили до 14 октября. Работы никакие не ведутся, вчера только начали копать, сегодня вроде бы продолжили, но сейчас все работники и техника отсутствуют. В доме ни горячей воды, ни отопления. Прошу предать огласке данную ситуацию».

«На улице Ленина, 3 отсутствует горячая вода уже месяц, и никто не говорит, в чем причина. В квартирах холод и сырость. Ни горячей воды, ни отопления».
