Липецкая вечЁрка: последствия атаки БПЛА, компенсация за загрызенного сына и когда заработает «Петропарк»
Просьбу депутата областного Совета Анатолия Емельянова пойти на СВО снова рассмотрит Октябрьский суд
Бариста уволилась из «Coffee Way» и после потратила миллион с корпоративного счёта в «Яндекс»
Тепло подано в четверть липецких домов
Напомним, мэр Роман Ченцов подписал постановление о начале отопительного сезона с 8 октября. На подачу тепла отведено пять дней (ближайшие выходные не считаются). По плану, отопление во все дома должно быть подано к 14 октября. График можно посмотреть здесь
