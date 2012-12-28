Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
По смертельному ДТП в Тербунском районе возбуждено уголовное дело
24-летний водитель автомобиля «Джак» погиб, ещё три человека пострадали.
Напомним, 7 октября около девяти утра в Тербунском районе на дороге «Елец-Долгоруково-Тербуны» столкнулись три автомобиля: «Джили» под управлением 19-летнего водителя, «Вольво» с 56-летним водителем и «Джак» c 24-летним мужчиной за рулём.
24-летний водитель «Джака» погиб, его пассажирка — 25-летняя девушка, а также водитель и 20-летняя пассажирка автомобиля «Джили» получили травмы.
