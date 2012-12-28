Это Сселки: водитель с парковки магазина выехал на встречку

Наглое нарушение правил движения записал видеорегистратор.

Очередной необычный маневр пополнил коллекцию GOROD48 из записей видеорегистраторов, в этот ролик снят в Сселках.На записи с парковки магазина «Сселки Молл» выезжает автомобиль «Лада Веста» и как ни в чем не бывало движется навстречу потоку.«Так ездят в Сселках по встречной полосе», — сопроводил подписью ролик его автор.