Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
Липецкая вечЁрка: последствия атаки БПЛА, компенсация за загрызенного сына и когда заработает «Петропарк»
25 минут назад
Это Сселки: водитель с парковки магазина выехал на встречку
Наглое нарушение правил движения записал видеорегистратор.
На записи с парковки магазина «Сселки Молл» выезжает автомобиль «Лада Веста» и как ни в чем не бывало движется навстречу потоку.
«Так ездят в Сселках по встречной полосе», — сопроводил подписью ролик его автор.
