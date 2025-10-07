Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
Водитель бросил старый «ВАЗ» на трамвайных путях и заработал штраф
Владельца машины пришлось искать через полицию.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, водителя нашли сотрудники Госавтоинспекции. Движение общественного транспорта было полностью восстановлено, как только убрали автомобиль.
Аналогичный случай произошел 25 сентября 2025 года у остановки «ККЦ». Здесь также остановилось трамвайное движение из-за того, что автомобиль «Лада» был припаркован близко к рельсам.
— Отметим, водители «ВАЗа» и «Лады» привлечены к административной ответственности по части 4 статьи 12.19 КОАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств). Кроме этого, они понесут ответственность за недополученные доходы предприятием «Горэлектротранс» в связи с простоем (суммарное время двух нарушителей более трех часов) трамваев, — сказали в мэрии.
