В Липецке отопительный сезон начнётся 8 октября, в Ельце — 9-го
Общество
У стадиона найден мертвый мужчина
Происшествия
24-летний становлянец погиб на СВО
Общество
Шесть БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
Японская корпорация требует с липчанина 2,9 миллиона рублей
Общество
Красный уровень введен на территории всей области
Происшествия
Во время атаки БПЛА в Ельце загорелся автомобиль и повреждено остекление дома
Происшествия
Следком расследовал дело об упавших на липчан деревьях
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Два велосипедиста чудом уцелели в ДТП на перекрестке улиц Фрунзе и Первомайской
Происшествия
Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
Происшествия
Можно ли Липецк назвать зеленым городом?
Говорит Липецк
В двух домах на Манеже почти три месяца нет горячей воды
Общество
Владимир Коротков покинул должность руководителя регионального Роспотребнадзора
Общество
Попавшегося с сетями рыбака оштрафовали
Происшествия
24-летний водитель погиб в столкновении трёх автомобилей
Происшествия
45-летняя жительница Орловской области украла из дома в Тербунском районе более 168 тысяч рублей
Происшествия
Водитель бросил старый «ВАЗ» на трамвайных путях и заработал штраф
Общество
Ночью откроется движение по улице Гагарина со стороны Липовской
Общество
У 33-летнего ельчанина нашли 110 граммов марихуаны
Происшествия
Общество
377
27 минут назад
3

Водитель бросил старый «ВАЗ» на трамвайных путях и заработал штраф

Владельца машины пришлось искать через полицию.

Утром 7 октября у остановки «Известковое отделение» водитель автомобиля ВАЗ припарковался на трамвайных путях и заблокировал движение общественного транспорта более чем на час. 

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, водителя нашли сотрудники Госавтоинспекции. Движение общественного транспорта было полностью восстановлено, как только убрали автомобиль.

Изображение WhatsApp 2025-10-07 в 08.24.19_f9ca746e.jpg+2025-10-07-08.59.34.jpg

Аналогичный случай произошел 25 сентября 2025 года у остановки  «ККЦ». Здесь также остановилось трамвайное движение из-за того, что автомобиль «Лада» был припаркован близко к рельсам. 

— Отметим, водители «ВАЗа» и «Лады» привлечены к административной ответственности по части 4 статьи 12.19 КОАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств). Кроме этого, они понесут ответственность за недополученные доходы предприятием «Горэлектротранс» в связи с простоем (суммарное время двух нарушителей более трех часов) трамваев, — сказали в мэрии.
трамвай
парковка
0
0
0
1
1

Комментарии (3)

Сначала новые
,,,
18 минут назад
И надо направить к окулисту, если не видел трамвайных путей)))
Ответить
Липа
19 минут назад
Эвакутор в помощь и пусть корыто потом ищет, раз умный такой
Ответить
ГИБДД
4 минуты назад
Им лучше по часовой содрать, а что люди на работу или ещё куда по делам опоздают это далеко до лампочки. Вот и не вызывают эвакуатор. В других городах моментально эвакуатор вызывают.
Ответить
