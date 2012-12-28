Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке отопительный сезон начнётся 8 октября, в Ельце — 9-го
Общество
Труп 15-летнего мальчика нашли на железнодорожном вагоне
Происшествия
Погибшей на улице Стаханова женщине было 77 лет
Происшествия
У стадиона найден мертвый мужчина
Происшествия
Пять человек пострадали в аварии под Липецком
Происшествия
24-летний становлянец погиб на СВО
Общество
Японская корпорация требует с липчанина 2,9 миллиона рублей
Общество
Красный уровень введен на территории всей области
Происшествия
Следком расследовал дело об упавших на липчан деревьях
Происшествия
Липецкие теплосети стареют быстрее чем их меняют
Общество
Читать все
В Сселках попавшая под машину лиса забежала в сарай
Общество
У стадиона найден мертвый мужчина
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибший зацепер, дело об упавших деревьях и начало отопительного сезона
Общество
39-летний грязинец нашёл банковскую карту и потратил с неё более 5000 рублей
Происшествия
Два велосипедиста чудом уцелели в ДТП на перекрестке улиц Фрунзе и Первомайской
Происшествия
Шесть БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Красный уровень введен на территории всей области
Происшествия
Во время атаки БПЛА в Ельце загорелся автомобиль и повреждено остекление дома
Происшествия
По области введен желтый уровень, в Ельце и четырех районах — красный
Происшествия
Читать все
Происшествия
633
40 минут назад

Во время атаки БПЛА в Ельце загорелся автомобиль и повреждено остекление дома

Погибших и раненых нет.

Во время ночного налета БПЛА в Ельце загорелся легковой автомобиль, повреждено остекление частного дома. Погибших и раненых нет. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Главе Ельца поручено оказать пострадавшим жителям города всю необходимую помощь.

«Сегодня ночью над Ельцом работала система ПВО. Украинские беспилотники были перехвачены и уничтожены. К сожалению, в результате падения обломков беспилотников загорелся легковой автомобиль, есть незначительное повреждение остекления одного из жилых зданий. Также часть обломков БПЛА упали на приусадебный участок одного из частных домов. На местах работают оперативные службы», — добавил мэр Ельца Вячеслав Жабин.

Напомним, ночью над Липецкой областью сбиты шесть беспилотников.
воздушная тревога
БПЛА
0
0
2
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить