Происшествия
633
40 минут назад
Во время атаки БПЛА в Ельце загорелся автомобиль и повреждено остекление дома
Погибших и раненых нет.
«Сегодня ночью над Ельцом работала система ПВО. Украинские беспилотники были перехвачены и уничтожены. К сожалению, в результате падения обломков беспилотников загорелся легковой автомобиль, есть незначительное повреждение остекления одного из жилых зданий. Также часть обломков БПЛА упали на приусадебный участок одного из частных домов. На местах работают оперативные службы», — добавил мэр Ельца Вячеслав Жабин.
Напомним, ночью над Липецкой областью сбиты шесть беспилотников.
0
0
2
0
0
Комментарии