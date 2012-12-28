Все новости
Происшествия
305
26 минут назад

Липецкие полицейские задержали злоумышленника, похитившего 15 автомобилей

Сумме ущерба превысила 8 миллионов рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и задержали мужчину, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом несколько лет назад.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в 2022 году в отдел полиции поступило заявление от директора фирмы, оказывавшей услуги пассажирских перевозок. Он пожаловался на родственника, который обманным путём завладел 15 автомобилями. Злоумышленник забирал их под разными предлогами и не возвращал – ради перерегистрации права собственности, ремонта и т.д. на самом деле имущество он передавал третьим лицам, вырученные деньги тратил на личные нужды.  

24-летний подозреваемый был задержан сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области на территории Краснодарского края.

На период предварительного следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По части4 статьи159 «Мошенничество», и части 3 статьи.158 «Кража» мужчине лишение свободы на срок до десяти лет.
Кража
мошенничество
