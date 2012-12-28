Все новости
Автомобиль «Ауди» дважды перевернулся после столкновения с «БМВ»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: пропавшая малышка, смерть Ирины Цвор и воровство труб
Общество
Конфискованный автомобиль липчанин разобрал на запчасти и спрятал
Общество
За кражу из незапертой квартиры драгоценностей больше чем на 1,2 миллиона рублей — пять лет колонии
Происшествия
В Тербунском районе в ДТП с грузовиком и двумя легковушками погиб водитель
Общество
В Липецкой области сухо и до +19
Погода в Липецке
Более чем на полусотне улиц Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкую пенсионерку мошенники сделали своим курьером, предварительно лишив ее 3 миллионов рублей
Здоровье
Жертва интернет-мошенников сделала 15 переводов аферистам
Происшествия
Выходные в Липецке: мир без воров, открытие театрального сезона, «Металлург» и его шоу
Общество
Погода в Липецке
32
8 минут назад

В воскресенье в Липецкой области возможен небольшой дождь

5 октября в Липецкой области облачно, возможен небольшой дождь.

Ночью столбики термометров покажут от +5 до +10, днем — от +11 до +16.

Ветер юго-восточный 6-13 м/с.

5 октября самая высокая температура воздуха, 28 градусов тепла регистрировалась в 1946 году, самая низкая, 7 градусов мороза — в 1910 году.
погода
