За кражу из незапертой квартиры драгоценностей больше чем на 1,2 миллиона рублей — пять лет колонии
Липецкую пенсионерку мошенники сделали своим курьером, предварительно лишив ее 3 миллионов рублей
Погода в Липецке
32
8 минут назад
В воскресенье в Липецкой области возможен небольшой дождь
Ночью столбики термометров покажут от +5 до +10, днем — от +11 до +16.
Ветер юго-восточный 6-13 м/с.
5 октября самая высокая температура воздуха, 28 градусов тепла регистрировалась в 1946 году, самая низкая, 7 градусов мороза — в 1910 году.
