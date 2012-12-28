Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
Липецкая вечЁрка: погибший от ранения подросток, момент ДТП на Студеновской и рост цен на бензин
Судебная тяжба Липецкой городской поликлиники №1 с подрядчиком закончилась мировым соглашением
Общество
838
сегодня, 11:03
4
Дело — труба: муж с женой украли 11 труб от медицинской организации
Но семейный подряд вычислили по камерам.
«53-летний мужчина, прогуливаясь по улице Теперика, увидел у медицинской организации стопку профильных труб и у него возник умысел их похитить. Придя домой, он попросил свою жену о помощи. В итоге супруги перенесли домой 11 труб на сумму более 18 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», максимальная санкция которой — пять лет лишения свободы.
0
0
0
2
4
Комментарии (4)