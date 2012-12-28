Дело — труба: муж с женой украли 11 труб от медицинской организации

Но семейный подряд вычислили по камерам.

Укравшую 11 профильных труб от медицинской организации семейную пару вычислили по камерам наблюдения.«53-летний мужчина, прогуливаясь по улице Теперика, увидел у медицинской организации стопку профильных труб и у него возник умысел их похитить. Придя домой, он попросил свою жену о помощи. В итоге супруги перенесли домой 11 труб на сумму более 18 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», максимальная санкция которой — пять лет лишения свободы.