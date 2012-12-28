Все новости
Общество
245
сегодня, 15:35

В парках сегодня продолжают раскладывать приманки-брикеты

Вакцина безвредна для всех видов домашних, сельскохозяйственных и диких животных и птиц.

В липецких парках продолжается раскладка оральной вакцины для иммунизации диких плотоядных животных против бешенства. Вакцину раскладывают сотрудники участковых ветлечебниц города и сотрудники МАУК «Культурные пространства Липецка».

Напоминаем, что вакцина безвредна для всех видов домашних, сельскохозяйственных и диких животных и птиц. Поедание животным более одной дозы препарата не вызывает осложнений.

«Вакцина лечебными свойствами не обладает. При обнаружении брикетов просьба не брать их в руки и не скармливать домашним животным», добавляют в Липецкой городской станции по борьбе с болезнями животных.

В парках раскладывают препарат «Рабистав». Вакцина помещена в специальные приманки-брикеты коричневого цвета, по виду напоминающие плотный брусочек с запахом, привлекательным для диких животных.

wq7JoIvsT1_gD37bSlI8z58BuP9kE4u33UPiE6QZVs5TCjmP21Fz7uWNwZt5DycdiA2mU4jbtT4UrfuoH0bXevFQ.jpg

SZxFGixXp8kMYszrjTDM6okuFcgr_MaO32g0pqDn6S-S1Y6RHRku5ziKGNVGDSqho2Xg1TOxiWh7c1-xs470sNay.jpg

Если ребёнок или питомец взял приманку — нужно убрать брикет и тщательно вымыть руки с мылом. Специальных медицинских мер не требуется.

Напомним, в этом году в Липецкой области зарегистрировано пять случаев бешенства животных (за аналогичный период 2024 года было 18 случаев): у четырёх кошек и одной собаки.

TnAjawBdxOldolARQuQaTaX9SsxdWO4lgMVE-nKOdXXcN-4Zya_9YAUVarKE_NH_eWji47g-VW43nTQd8TJfemWj.jpg

tbcuLRxMJCOGGVz-wAgEBx19GOAVTY-aN4RUhwjGH3Kv_QfpsX2InI2cRelCtPp_58MBgiQfNArTK6Sf5kdXmS0W.jpg

За восемь месяцев этого года за антирабической помощью по поводу укусов, оцарапываний и ослюнений, нанесенных животными, в медицинские организации области обратились 2623 человека, из них 852 ребенка. От диких животных пострадали 74 человека (2,8 % всех случаев).

Фото - vk.com/public172111769
бешенство
