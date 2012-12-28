Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
Общество
сегодня, 15:35
В парках сегодня продолжают раскладывать приманки-брикеты
Напоминаем, что вакцина безвредна для всех видов домашних, сельскохозяйственных и диких животных и птиц. Поедание животным более одной дозы препарата не вызывает осложнений.
«Вакцина лечебными свойствами не обладает. При обнаружении брикетов просьба не брать их в руки и не скармливать домашним животным», добавляют в Липецкой городской станции по борьбе с болезнями животных.
В парках раскладывают препарат «Рабистав». Вакцина помещена в специальные приманки-брикеты коричневого цвета, по виду напоминающие плотный брусочек с запахом, привлекательным для диких животных.
Если ребёнок или питомец взял приманку — нужно убрать брикет и тщательно вымыть руки с мылом. Специальных медицинских мер не требуется.
Напомним, в этом году в Липецкой области зарегистрировано пять случаев бешенства животных (за аналогичный период 2024 года было 18 случаев): у четырёх кошек и одной собаки.
За восемь месяцев этого года за антирабической помощью по поводу укусов, оцарапываний и ослюнений, нанесенных животными, в медицинские организации области обратились 2623 человека, из них 852 ребенка. От диких животных пострадали 74 человека (2,8 % всех случаев).
