Общество
1566
сегодня, 07:54
2

Пропавшую в Липецке 7-летнюю девочку нашли в Новосибирске

Вместе с бабушкой их обнаружили в торгово-развлекательном центре и задержали на выходе.

История началась три года назад в Липецке. После развода молодой мамы Виктории суд определил место жительства ее дочки с ней. Однако отец и бабушка ребенка внезапно забрали девочку и уехали в неизвестном направлении. Не сумев вернуть ребенка, женщина обратилась в полицию и в суд.

В феврале судебные приставы Липецка объявили в исполнительный розыск девочку, ее отца и бабушку. После получения информации об их местонахождении в Новосибирске, дело было передано в сибирский регион. С сентября разыскные мероприятия проводились уже судебными приставами Новосибирской области.

Причиной розыска стало неисполнение отцом решения суда о передаче ребенка бывшей супруге. Мужчина намеренно скрывал дочь от матери и судебных приставов, что и послужило основанием для объявления сначала в исполнительный, а затем и в федеральный розыск.

Благодаря взаимодействию судебных приставов и сотрудников МВД, местонахождение девочки и бабушки было установлено по камерам видеонаблюдения в торговом центре. Оперативная группа, состоящая из сотрудников ГУФССП России по Новосибирской области и полиции, задержала их на выходе из ТРЦ, недалеко от остановки общественного транспорта.

ypA0rYNBUYAImca2Ru_LOS5dVI7WFrz3I7uFfssRpQHaR4PAefKOReXrlyPh2mfqoRTNsQrM6s3FlGcYrELcNWAo.jpg

В отделе полиции в присутствии понятых, сотрудников опеки и попечительства судебный пристав передал ребенка в центр социальной помощи семье и детям для работы с психологом. К тому времени подъехал и сам отец, который также скрывался от сотрудников органов принудительного исполнения. В объяснении он указал, что намеренно не исполнял решение суда о передаче несовершеннолетней дочери, так как с данным решением не согласен.

В связи с отсутствием законного представителя несовершеннолетнего ребенка, которому должен быть передан ребенок во исполнение требований исполнительного документа (матери), девочку передали в органы опеки и попечительства.

Разыскные мероприятия прекращены. Ввиду того, что мать и дочь не виделись три года, в настоящее время с ними работают психологи, чтобы подготовить их к встрече и дальнейшему общению, сообщили в  ГУФССП России по Новосибирской области. 

Фото ГУФССП России по Новосибирской области 
поиск детей
3
4
1
5
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Я
1 минуту назад
"В связи с отсутствием законного представителя несовершеннолетнего ребенка, которому должен быть передан ребенок во исполнение требований исполнительного документа (матери), девочку передали в органы опеки и попечительства." Другими словами, ребенка забрали у родных людей, из привычной обстановки и передали чужим, создав девочке стресс. Это как называется? Офигеть!
Ответить
Сергей
24 минуты назад
Взрослые через гонор мстят друг другу, а страдают дети.
Ответить
Правда ваша
6 минут назад
Да, всё так.
Ответить
