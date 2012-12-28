Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
Липецкая вечЁрка: погибший от ранения подросток, момент ДТП на Студеновской и рост цен на бензин
Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
В Липецкой области более 160 педагогов среднего профессионального образования получили награды
Липецкая вечЁрка: погибший от ранения подросток, момент ДТП на Студеновской и рост цен на бензин
Сегодня в Липецке: выставка сподвижника Церетели, дети-оборвыши и каким должен быть идеальный учитель
Общество
1566
сегодня, 07:54
2
Пропавшую в Липецке 7-летнюю девочку нашли в Новосибирске
Вместе с бабушкой их обнаружили в торгово-развлекательном центре и задержали на выходе.
В феврале судебные приставы Липецка объявили в исполнительный розыск девочку, ее отца и бабушку. После получения информации об их местонахождении в Новосибирске, дело было передано в сибирский регион. С сентября разыскные мероприятия проводились уже судебными приставами Новосибирской области.
Причиной розыска стало неисполнение отцом решения суда о передаче ребенка бывшей супруге. Мужчина намеренно скрывал дочь от матери и судебных приставов, что и послужило основанием для объявления сначала в исполнительный, а затем и в федеральный розыск.
Благодаря взаимодействию судебных приставов и сотрудников МВД, местонахождение девочки и бабушки было установлено по камерам видеонаблюдения в торговом центре. Оперативная группа, состоящая из сотрудников ГУФССП России по Новосибирской области и полиции, задержала их на выходе из ТРЦ, недалеко от остановки общественного транспорта.
В отделе полиции в присутствии понятых, сотрудников опеки и попечительства судебный пристав передал ребенка в центр социальной помощи семье и детям для работы с психологом. К тому времени подъехал и сам отец, который также скрывался от сотрудников органов принудительного исполнения. В объяснении он указал, что намеренно не исполнял решение суда о передаче несовершеннолетней дочери, так как с данным решением не согласен.
В связи с отсутствием законного представителя несовершеннолетнего ребенка, которому должен быть передан ребенок во исполнение требований исполнительного документа (матери), девочку передали в органы опеки и попечительства.
Разыскные мероприятия прекращены. Ввиду того, что мать и дочь не виделись три года, в настоящее время с ними работают психологи, чтобы подготовить их к встрече и дальнейшему общению, сообщили в ГУФССП России по Новосибирской области.
Фото ГУФССП России по Новосибирской области
3
4
1
5
1
Комментарии (3)