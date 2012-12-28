Из-за порыва дом на улице Лутова остался без света и горячей воды

Электроэнергию уже дали.

В редакцию GOROD48 с жалобой на проблемы ЖКХ обратились жильцы дома №18 по улице Лутова.«Службы не отреагировали вовремя, и из-за сильного порыва системы горячего водоснабжения наш дом №18 по улице Лутова на сутки остался без света и воды. Из-за конденсата и влажности пострадала проводка всего дома, все нужно менять, в подвале вся проводка коротнула. И все из-за бездействия, заявка была создана вовремя. Но реагируют на них как хотят. УК и Квадра всегда друг на друга сваливают, а пострадал целый дом», — говорилось в обращении.Как рассказали GOROD48 в обслуживающей дом №18 по улице Лутова УК «Забота», свет в доме уже дали. А вот горячую воду пока нет.— Два дня назад около 18:00-19:00 там произошёл порыв системы горячего водоснабжения и затопило подвал. Причём порыв произошёл на внешних сетях «РИР Энерго». Всё было в пару, и поэтому часть дома сознательно обесточили, чтобы ничего не замкнуло. «РИР Энерго» отключило горячую воду, но это не помогло — на утро вода снова начала прибывать. На следующий день у «РИР Энерго» был ещё один порыв. В результате весь этот район отключили от горячей воды — её нет до сих пор. Но вода в подвале дома №18 по улице Лутова уже не прибывает. Но из люков «РИР Энерго» по-прежнему парит! Два инженера нашей управляющей компании составили акт затопления подвала, чтобы после устранения аварийной ситуации мы могли предъявить претензии «РИР Энерго», если автоматы вышли из строя и что-то повреждено. Свет вчера дали. Воду из подвала откачали и больше она туда не поступает. Возможно, остались следы увлажнения. Но всё это высохнет естественным путём за пару дней, — сообщили GOROD48 в УК «Забота».Филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» пока готовит комментарий по поводу этой ситуации.