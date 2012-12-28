Все новости
Родители участников погони со стрельбой привлечены к административной ответственности
Происшествия
Смерть подростка от пулевого ранения расследует Следственный комитет
Происшествия
Пропавшего без вести на СВО многодетного отца признали погибшим
Общество
Рост цен на бензин в Липецкой области продолжает ускоряться
Общество
Пропавшую в Липецке 7-летнюю девочку нашли в Новосибирске
Общество
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
Общество
Липецкая вечЁрка: погибший от ранения подросток, момент ДТП на Студеновской и рост цен на бензин
Общество
У липчанина нашли 265 тысяч пачек сигарет на 34 миллиона рублей
Происшествия
На Лебедянском шоссе вспыхнул автомобиль
Происшествия
Дело — труба: муж с женой украли 11 труб от медицинской организации
Общество
Из-за порыва дом на улице Лутова остался без света и горячей воды
Общество
ДТП со скорой обошлось без пострадавших
Происшествия
17-летнюю девушку ищут с 29 сентября
Происшествия
Одна из лучших липецких тренеров по плаванию не смогла победить онкологию
Спорт
Профессиональная воровка пыталась откупиться после грабежа
Общество
В Ельце сгорела «Газель»
Происшествия
НЛМК научит школьников 3D-моделированию
НЛМК Live
На Неделина сгорел автомобиль «Ока»
Происшествия
На Неделина горит автомобиль
Происшествия
Общество
481
сегодня, 12:15
6

Из-за порыва дом на улице Лутова остался без света и горячей воды

Электроэнергию уже дали.

В редакцию GOROD48 с жалобой на проблемы ЖКХ обратились жильцы дома №18 по улице Лутова.

«Службы не отреагировали вовремя, и из-за сильного порыва системы горячего водоснабжения наш дом №18 по улице Лутова на сутки остался без света и воды. Из-за конденсата и влажности пострадала проводка всего дома, все нужно менять, в подвале вся проводка коротнула. И все из-за бездействия, заявка была создана вовремя. Но реагируют на них как хотят. УК и Квадра всегда друг на друга сваливают, а пострадал целый дом», — говорилось в обращении.

Как рассказали GOROD48 в обслуживающей дом №18 по улице Лутова УК «Забота», свет в доме уже дали. А вот горячую воду пока нет.

— Два дня назад около 18:00-19:00 там произошёл порыв системы горячего водоснабжения и затопило подвал. Причём порыв произошёл на внешних сетях «РИР Энерго». Всё было в пару, и поэтому часть дома сознательно обесточили, чтобы ничего не замкнуло. «РИР Энерго» отключило горячую воду, но это не помогло — на утро вода снова начала прибывать. На следующий день у «РИР Энерго» был ещё один порыв. В результате весь этот район отключили от горячей воды — её нет до сих пор. Но вода в подвале дома №18 по улице Лутова уже не прибывает. Но из люков «РИР Энерго» по-прежнему парит! Два инженера нашей управляющей компании составили акт затопления подвала, чтобы после устранения аварийной ситуации мы могли предъявить претензии «РИР Энерго», если автоматы вышли из строя и что-то повреждено. Свет вчера дали. Воду из подвала откачали и больше она туда не поступает. Возможно, остались следы увлажнения. Но всё это высохнет естественным путём за пару дней, — сообщили GOROD48 в УК «Забота».

IMG_8762.jpeg

Филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» пока готовит комментарий по поводу этой ситуации.
ЖКХ
1
0
3
0
2

Комментарии (6)

27 минут назад
А дом то свеженький. Постройка 2011 года. И уже всё пришло в негодность?
Киселева Оксана
58 минут назад
Я собственник квартиры в этом дома! Крайне возмущена БЕЗдействием УК. Они все друг на друга перекладывают ответственность! Наш дом без газа , поэтому без электричества нет возможности покушать элементарно! Сейчас проводка в удачном состоянии, ее никто не обследовал как следует. А если что то коротнет ночью- пожар! Кто будет отвечать? Опять никто… призываем, пожалуйста обратите внимание на эту проблему и решите ее должным образом
коттеджевладелец
39 минут назад
коттедж надо покупать, а не курятник на болоте
Оксана
25 минут назад
коттедж надо покупать, а не курятник на болоте Серьезно? Если нет нормальных советов, не надо писать. В доме 100 кв, ща все кинулись в 100 котеджей переезжать, может подскажите куда, чтоб не на болоте???
злой
59 минут назад
только квитанции у нас в городе вовремя и не малые суммы. И попробуй не оплати...пени, штрафы, отключения. А как что-то случись так вот друг на друга. Только как реальные проблемы ни департаментов, жкх, ни управлений жкх, ни гжи - все как испарились. Максимум отписку пришлют.
Светлана
сегодня, 12:35
конечно проводка повреждена, все нужно восстанавливать. И просушить от влаги и сырости подвал , ведь он же еще и убежище, а там находится невозможно!!!!
