Сегодня в Липецке: первая сессия Горсовета, липчане не надеются отличить искусственный интеллект от собственного

Духовой оркестр открывает сезон, в библиотеке будут петь, премьера фильма с Ди Каприо.

Третий день подряд в Липецке 11-13 градусов, облачно с прояснениями и без существенных осадков.









- б-р. Есенина, 6, 8, 10, 14.













- ул. А.Г. Кочеткова, 2, 4а;

Не будет света в это время в районах Цемзавода и Центролита, в садоводчествах «Горняк», «Горняк 1», «Спутник», «Спутник 2», «Сокол 2», «Центролит».













- ул. Н.К. Крупской, 3а;

Сегодня впервые соберётся VII созыв депутатов городского Совета. Начнут с приятного – озвучат и окончательно утвердят итоги минувших выборов, затем выберут нового (или переизберут старого) председателя городского парламента и его заместителей, а также утвердят состав и председателей постоянных комиссий.













В Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) в 19:00 свой XXVI концертный сезон откроет Липецкий духовой оркестр (6+).









В ЛГАТД им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) на XLVIII фестивале «Липецкие театральные встречи» сегодня будут выступать артисты из Твери. В 19:00 Тверской театр кукол представит спектакль «Огни, или Ночь во вселенной» (16+).













В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Неделина, 31а) в 14:00 выступит народный хор ветеранов Городского дворца культуры (12+).









Робот? Бирку покажи!

62% липчан поддерживают требование к компаниям маркировать искусственный интеллект при общении с клиентами и партнерами. Их аргумент прост: «Не хочу терять свое время». В этом ответе и недоверие к AI, и сомнение в своих возможностях распознать робота при помощи собственного ума.













В ролях: Леон Кемстач, Игорь Жижикин, Валентина Ляпина.









«Нахимовцы. Янтарный берег». Россия, 2025. Семейный, приключения. Режиссёр Дмитрий Губарев (12+).





В ролях: Никита и Антон Ходуновы, Антон Батырев, Анна Большова.





В ролях: Леонардо ДиКаприо, Шон Пенн, Вуд Харрис.









С 9:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в частном секторе на улицах Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Целинной, Цимлянской, Украинской, в переулках Лесном 1-м, Лесном 2-м, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Театральном, Театральном 2-м, на проезде Ильича.С 10:00 до конца ремонта расстанутся с комфортом:- пр-т. 60 лет СССР, 23а;В частном секторе в это время пропадут удобства на улицах Дарвина, Димитрова, Жактовской, Исполкомовской, Красной, Медицинской, Минской, Солнечной, О.Городовикова, Паровозной, Поселковой, Прудной, Рудничной, Рябиновой, Ударников, Чапаева, Энергетической, Ю.Смирнова, переулка Узорного.С 09:00 до 17:00 обесточат:- ул. Ангарская, 5;- ул. Арсеньева, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 63;- ул. Баумана;- ул. Белорусская;- ул. Брюллова;- ул. Карбышева 20;- ул. К. Либкнехта, 19, 20, 24;- ул. Маршала Рыбалко;- ул. Рассветная;- ул. Сокольская;- ул. Стасова;- ул. Студеновская, 193;- ул. Третьякова, 1;- ул. Юношеская, 43, 46б, 50а, 53, 77к, 77н, 83а, 87б;- пл. Заводская, 1, 9а;- пер. Космический, 3, 4, 4а, 5, 5а, 36;- пер. Лунный, 4;- пер. Свободный.С 13:00 до 17:00 пропадёт электричество:- ул. Невского, 25, 25а, 27;- ул. Осипенко, 18.Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.Всего в повестке дня 8 вопросов.В программе «От парада до партера» трубачи, флейтисты и Ко под руководством дирижёра Василия Збаражского исполнят произведения П.Чайковского, Н.Римского-Корсакова, А.Гразунова, Дж.Верди и других композиторов.В центре внимания Композитор, который в поисках вдохновения отправляется в увлекательное путешествие по «внутренней вселенной», по закоулкам своей собственной души. В какой-то момент он обнаруживает, что внутри него живёт не только божественный Моцарт, но и, к сожалению, его вечный спутник - «отравитель» Сальери.Послушать песни приглашают бесплатно.Лишь 10% высказались против инициативы, заметив, что отличат «электроника» от живого человека.По четвергам на экраны кинотеатров традиционно выходят свежие фильмы. Знакомим вас с любопытными новинками.Россия, 2025. Комедия. Режиссёр Алексей ЧадовЧисто российская история – студент оказывается внутри передового робота. А искусственный интеллект взял, да пробудился и, конечно, тут же решил сбежать из отечественной лаборатории. Теперь 17-летнему подростку придётся находить с машиной общий язык, чтобы вернуться домой к маме.14-летний Егор поступает в калининградское Нахимовское училище. Он сходу решает завоевать авторитет и представляется родным братом легендарных нахимовцев Логиновых. И план поначалу работает – популярность позволяет ему стать звездой класса. А вот потом…США, 2025. Триллер, криминал. Режиссёр Пол Томас АндерсонБоб Фергюсон в молодости состоял в группировке революционеров вместе со своей женой. Спустя 16 лет в его дом врывается давний противник полковник Локджо. Боб обращается за помощью к своим бывшим соратникам, чтобы спасти дочь.