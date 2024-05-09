В Липецке пассажир такси избил водителя гаечным ключом, который таксист хотел применить для самозащиты
Сегодня в Липецке: первая сессия Горсовета, липчане не надеются отличить искусственный интеллект от собственного
сегодня, 07:00
Духовой оркестр открывает сезон, в библиотеке будут петь, премьера фильма с Ди Каприо.
Третий день подряд в Липецке 11-13 градусов, облачно с прояснениями и без существенных осадков.
Отключение воды
С 9:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в частном секторе на улицах Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Целинной, Цимлянской, Украинской, в переулках Лесном 1-м, Лесном 2-м, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Театральном, Театральном 2-м, на проезде Ильича.
С 10:00 до конца ремонта расстанутся с комфортом:
- пр-т. 60 лет СССР, 23а;
- б-р. Есенина, 6, 8, 10, 14.
В частном секторе в это время пропадут удобства на улицах Дарвина, Димитрова, Жактовской, Исполкомовской, Красной, Медицинской, Минской, Солнечной, О.Городовикова, Паровозной, Поселковой, Прудной, Рудничной, Рябиновой, Ударников, Чапаева, Энергетической, Ю.Смирнова, переулка Узорного.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 обесточат:
- ул. А.Г. Кочеткова, 2, 4а;- ул. Ангарская, 5;
- ул. Арсеньева, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 63;
- ул. Баумана;
- ул. Белорусская;
- ул. Брюллова;
- ул. Карбышева 20;
- ул. К. Либкнехта, 19, 20, 24;
- ул. Маршала Рыбалко;
- ул. Рассветная;
- ул. Сокольская;
- ул. Стасова;
- ул. Студеновская, 193;
- ул. Третьякова, 1;
- ул. Юношеская, 43, 46б, 50а, 53, 77к, 77н, 83а, 87б;
- пл. Заводская, 1, 9а;
- пер. Космический, 3, 4, 4а, 5, 5а, 36;
- пер. Лунный, 4;
- пер. Свободный.
Не будет света в это время в районах Цемзавода и Центролита, в садоводчествах «Горняк», «Горняк 1», «Спутник», «Спутник 2», «Сокол 2», «Центролит».
С 13:00 до 17:00 пропадёт электричество:
- ул. Н.К. Крупской, 3а;- ул. Невского, 25, 25а, 27;
- ул. Осипенко, 18.
Пробки
Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.
Обновлённый горсовет
Сегодня впервые соберётся VII созыв депутатов городского Совета. Начнут с приятного – озвучат и окончательно утвердят итоги минувших выборов, затем выберут нового (или переизберут старого) председателя городского парламента и его заместителей, а также утвердят состав и председателей постоянных комиссий.
Оркестр гремит…
В Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) в 19:00 свой XXVI концертный сезон откроет Липецкий духовой оркестр (6+).
В программе «От парада до партера» трубачи, флейтисты и Ко под руководством дирижёра Василия Збаражского исполнят произведения П.Чайковского, Н.Римского-Корсакова, А.Гразунова, Дж.Верди и других композиторов.
Театр
В ЛГАТД им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) на XLVIII фестивале «Липецкие театральные встречи» сегодня будут выступать артисты из Твери. В 19:00 Тверской театр кукол представит спектакль «Огни, или Ночь во вселенной» (16+).
Фото vk.com/puppetworld
Хор
В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Неделина, 31а) в 14:00 выступит народный хор ветеранов Городского дворца культуры (12+).
Фото vk.com/gdklipetsk
Послушать песни приглашают бесплатно.
Робот? Бирку покажи!
62% липчан поддерживают требование к компаниям маркировать искусственный интеллект при общении с клиентами и партнерами. Их аргумент прост: «Не хочу терять свое время». В этом ответе и недоверие к AI, и сомнение в своих возможностях распознать робота при помощи собственного ума.
Кинопремьеры
По четвергам на экраны кинотеатров традиционно выходят свежие фильмы. Знакомим вас с любопытными новинками.
«(Не)искусственный интеллект». Россия, 2025. Комедия. Режиссёр Алексей Чадов (6+)
Чисто российская история – студент оказывается внутри передового робота. А искусственный интеллект взял, да пробудился и, конечно, тут же решил сбежать из отечественной лаборатории. Теперь 17-летнему подростку придётся находить с машиной общий язык, чтобы вернуться домой к маме.
В ролях: Леон Кемстач, Игорь Жижикин, Валентина Ляпина.
«Нахимовцы. Янтарный берег». Россия, 2025. Семейный, приключения. Режиссёр Дмитрий Губарев (12+).
В ролях: Никита и Антон Ходуновы, Антон Батырев, Анна Большова.
Боб Фергюсон в молодости состоял в группировке революционеров вместе со своей женой. Спустя 16 лет в его дом врывается давний противник полковник Локджо. Боб обращается за помощью к своим бывшим соратникам, чтобы спасти дочь.
В ролях: Леонардо ДиКаприо, Шон Пенн, Вуд Харрис.
