В липецких парках разложат вакцину от бешенства

Раскладка вакцины против бешенства пройдёт 2 и 3 октября.

2 и 3 октября в парках и лесопарковых зонах Липецка будет проводиться раскладка вакцины против бешенства «Рабистав».«Эта мера — часть государственной программы по защите населения и животных от смертельно опасной болезни. «Рабистав» — препарат для оральной иммунизации диких плотоядных животных (лисиц, енотовидных собак и других). Вакцина помещена в специальные приманки-брикеты коричневого цвета, по виду напоминающие плотный брусочек с запахом, привлекательным для диких животных. Владельца домашних животных должны знать: эти приманки не являются ядом и не предназначены для отравления собак или кошек. Препарат безопасен: токсических свойств у него нет. При случайном контакте с брикетом у вашего питомца или ребёнка угрозы для жизни и здоровья нет. Если ребёнок или питомец взял приманку — нужно убрать брикет и тщательно вымыть руки с мылом. Специальных медицинских мер не требуется», — сообщает Липецкая городская станция по борьбе с болезнями животных.Вакцина предназначена только для диких плотоядных. Для собак и кошек профилактика бешенства проводится исключительно через плановую вакцинацию в ветеринарной клинике.