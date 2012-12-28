Все новости
Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: бордель на театральной сцене, сколько пьют липчане – цифры завораживают
Общество
В дома центра Липецка ограничена подача воды
Общество
Мощная вспышка на Солнце отразилась северным сиянием над Липецкой областью
Общество
Стройку ЖК «Турист-2» возобновить не удалось
Общество
Липчане два месяца живут без горячей воды
Общество
Размахивал карточками, словно шашкой – судья-тинэйджер вынес «Металлургу» 7 предупреждений и 3 удаления
Спорт
В Грязях подача тепла в многоквартирные жилые дома начнётся уже завтра
Общество
За сломанную полицейскому руку 29-летний беглец из колонии получил 10 лет лишения свободы
Происшествия
В осенний призыв в армию уйдут 448 липчан
Общество
С хозяйки напавших на ребёнка собак взыскали 20 000 рублей
Происшествия
Студента из Пензы будут судить за продажу липчанину сломанной видеокарты за 140 000 рублей
Происшествия
Девушка из Конь-Колодезя настреляла на норматив мастера спорта международного класса
Спорт
55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Общество
Северная ходьба теперь спорт и липчане в нём чемпионы
Спорт
36-летняя женщина торговала археологическими ценностями
Происшествия
Задержанный в Санкт-Петербурге иностранец выслушал приговор за убийство и угон в Усмани
Происшествия
У укравшего 25 тонн удобрений мужчины конфисковали самосвал
Происшествия
В липецких парках разложат вакцину от бешенства
Общество
Общество
175
сегодня, 17:05

В липецких парках разложат вакцину от бешенства

Раскладка вакцины против бешенства пройдёт 2 и 3 октября.

2 и 3 октября в парках и лесопарковых зонах Липецка будет проводиться раскладка вакцины против бешенства «Рабистав».

«Эта мера — часть государственной программы по защите населения и животных от смертельно опасной болезни. «Рабистав» — препарат для оральной иммунизации диких плотоядных животных (лисиц, енотовидных собак и других). Вакцина помещена в специальные приманки-брикеты коричневого цвета, по виду напоминающие плотный брусочек с запахом, привлекательным для диких животных. Владельца домашних животных должны знать: эти приманки не являются ядом и не предназначены для отравления собак или кошек. Препарат безопасен: токсических свойств у него нет. При случайном контакте с брикетом у вашего питомца или ребёнка угрозы для жизни и здоровья нет. Если ребёнок или питомец взял приманку — нужно убрать брикет и тщательно вымыть руки с мылом. Специальных медицинских мер не требуется», — сообщает Липецкая городская станция по борьбе с болезнями животных.

Вакцина предназначена только для диких плотоядных. Для собак и кошек профилактика бешенства проводится исключительно через плановую вакцинацию в ветеринарной клинике.
бешенство
