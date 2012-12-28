Юный ельчанин задержан за распространение наркотиков

Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

17-летний житель Ельца попал под уголовное преследование за попытку сбыта наркотиков. По данным следствия, подросток, следуя указаниям из мессенджера, приобрел более 13 граммов синтетического наркотика для распространения «закладками» в городе.Его задержали сотрудники полиции до того, как он успел реализовать свой план. Все наркотики были изъяты из тайника и стали вещественными доказательствами.Теперь молодому человеку инкриминируют покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание вплоть до 20 лет тюрьмы. Следствие продолжается.