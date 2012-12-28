«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Происшествия
56
15 минут назад
Юный ельчанин задержан за распространение наркотиков
Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Его задержали сотрудники полиции до того, как он успел реализовать свой план. Все наркотики были изъяты из тайника и стали вещественными доказательствами.
Теперь молодому человеку инкриминируют покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание вплоть до 20 лет тюрьмы. Следствие продолжается.
