Обматерившего инспектора ДПС пьяного водителя оштрафовали на 20 000 рублей
А ещё мужчина получил судимость.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в июне этого года пьяный 35-летний водитель повел себя агрессивно и оскорбил нецензурными словами инспектора ДПС, который выяснял обстоятельства совершенного им ДТП и сделал ему замечание по поводу употребления спиртного за рулем.
В суде водитель признал вину. В результате его оштрафовали на 20 000 рублей.
