Обматерившего инспектора ДПС пьяного водителя оштрафовали на 20 000 рублей

А ещё мужчина получил судимость.

35-летнего жителя Елецкого района осудили за публичное оскорбление инспектора ДПС при исполнении им своих должностных обязанностей (по статье 319 УК РФ). Уголовное дело расследовал следственный комитет.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в июне этого года пьяный 35-летний водитель повел себя агрессивно и оскорбил нецензурными словами инспектора ДПС, который выяснял обстоятельства совершенного им ДТП и сделал ему замечание по поводу употребления спиртного за рулем.В суде водитель признал вину. В результате его оштрафовали на 20 000 рублей.