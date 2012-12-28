Все новости
В центре Липецка женщина упала с 17-го этажа
Происшествия
Выпавшая с балкона липецкой высотки девушка – москвичка
Происшествия
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Холодный атмосферный фронт принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
На Петровском спуске водитель умудрился выскочить на встречную полосу задом
Происшествия
Печальней нет, наверно, сцены, чем на заправке видеть цены
Неделя 48
Липецкая красавица стала сильнейшей молодой штангисткой России
Спорт
14-летний подросток в Липецкой области угнал у родственника автомобиль такси и перевернулся на нем
Происшествия
В центре Липецка отключение воды из-за аварии на сетях водоснабжения
Общество
На Центральном рынке продолжается лето!
Общество
Спорт
154
59 минут назад

«Металлург» в Рязани будет судить самый юный арбитр в истории клуба

Как тинейджер будет обуздывать дяденек - загадка.

Сегодня «сталевары» играют в Рязани, матч уже вошёл в историю - хотя бы тем, что на нём будет работать самый молодой судья в истории нашей команды. Евгению Седову из Калининграда всего 20 лет.

- До сих пор «Металлург» никогда не судили арбитры 2005 г.р., ровесники футболистов-лимитчиков, - пояснили GOROD48 в липецком клубе.

Весьма любопытно, как тинейджер будет справляться, например, с суровым капитаном липчан Дмитрием Пахомовым, который старше его на десяток лет. А если ситуация на поле начнёт выходить из под контроля и нужно будет в буквальном смысле разнимать футболистов?

Седов раньше начинал свою карьеру в юношеской футбольной лиге (ЮФЛ). А буквально пару месяцев назад дебютировал во взрослом профессиональном футболе. На данный момент он провёл 6 игр во второй лиге и 1 в Кубке России.

Молодой да ранний изо всех сил пытается утвердить свой авторитет, поэтому не скупится на карточки. В своём дебютном матче между питерским «Зенитом» и «Тверью» (2:1) он вынес аж 8 предупреждений.

За 6 игр он уже успел вынести футболистам 27 предупреждений, удалил с поля троих игроков (одного за две желтые карточки, двоих – напрямую). А в своей предыдущей игре открыл счёт и пенальти, назначив первый в карьере 11-метровый в Тольятти в ворота «Акрона-2», позволивший Уральцу ТС» (Нижний Тагил) сыграть вничью – 1:1.

«Металлург» и «Рязань» имеют по 40 очков и занимают соответственное 6-е и 7-е места в «подгруппе №3». Матч на «Рязань-Арене» начнётся сегодня в 16:00.
Футбол
«Металлург»
1
0
0
1
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
