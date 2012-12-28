14-летний подросток в Липецкой области угнал у родственника автомобиль такси и перевернулся на нем
Спорт
59 минут назад
«Металлург» в Рязани будет судить самый юный арбитр в истории клуба
Как тинейджер будет обуздывать дяденек - загадка.
- До сих пор «Металлург» никогда не судили арбитры 2005 г.р., ровесники футболистов-лимитчиков, - пояснили GOROD48 в липецком клубе.
Весьма любопытно, как тинейджер будет справляться, например, с суровым капитаном липчан Дмитрием Пахомовым, который старше его на десяток лет. А если ситуация на поле начнёт выходить из под контроля и нужно будет в буквальном смысле разнимать футболистов?
Седов раньше начинал свою карьеру в юношеской футбольной лиге (ЮФЛ). А буквально пару месяцев назад дебютировал во взрослом профессиональном футболе. На данный момент он провёл 6 игр во второй лиге и 1 в Кубке России.
Молодой да ранний изо всех сил пытается утвердить свой авторитет, поэтому не скупится на карточки. В своём дебютном матче между питерским «Зенитом» и «Тверью» (2:1) он вынес аж 8 предупреждений.
За 6 игр он уже успел вынести футболистам 27 предупреждений, удалил с поля троих игроков (одного за две желтые карточки, двоих – напрямую). А в своей предыдущей игре открыл счёт и пенальти, назначив первый в карьере 11-метровый в Тольятти в ворота «Акрона-2», позволивший Уральцу ТС» (Нижний Тагил) сыграть вничью – 1:1.
«Металлург» и «Рязань» имеют по 40 очков и занимают соответственное 6-е и 7-е места в «подгруппе №3». Матч на «Рязань-Арене» начнётся сегодня в 16:00.
