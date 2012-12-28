Липецкая вечЁрка: ситуация с бензином, штрафы за съемку БПЛА и снова ДТП на Октябрьском мосту
Происшествия
107
15 минут назад
1
Без труда не вытащишь пьяного из пруда: на помощь утопающему пришли спасатели
В службу 112 обратились местные жители, которые услышали крики со стороны пруда в районе Опытной.
«Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В службу 112 обратились местные жители, которые услышали со стороны водоёма крики о помощи», — сообщает пресс-служба Управления ГО и ЧС Липецка.
Пострадавшего передали бригаде скорой помощи для госпитализации.
Липчанам напоминают: официально купальный сезон закрыт.
0
0
0
0
1
Комментарии (1)