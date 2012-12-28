Все новости
Происшествия
107
15 минут назад
1

Без труда не вытащишь пьяного из пруда: на помощь утопающему пришли спасатели

В службу 112 обратились местные жители, которые услышали крики со стороны пруда в районе Опытной.

Вчера ночью городские спасатели извлекли из пруда в районе Опытной 32-летнего мужчину. К счастью — живого.

«Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В службу 112 обратились местные жители, которые услышали со стороны водоёма крики о помощи», — сообщает пресс-служба Управления ГО и ЧС Липецка.

Пострадавшего передали бригаде скорой помощи для госпитализации.

Липчанам напоминают: официально купальный сезон закрыт.
происшествия на воде
спасатели
0
0
0
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
увы
3 минуты назад
Купальный сезон конечно закрыт, а вот алкогольный сезон у нас круглогодично..
Ответить
